Ob dieser Sommer wieder ein Jahrhundertsommer wird, weiß man zwar noch nicht. Aber Meteorologen der Weltwetterorganisation rechnen auch 2020 wieder mit Hitzerekorden. Da ist es gut zu wissen, wie man Wohnung und Haus auch ohne Klimaanlage kühl hält, um sich dort auch an den Hundstagen gut erholen zu können.

Damit innen die Temperaturen nicht wie draußen alle Rekorde brechen, kann man an drei Schrauben drehen: „Es kommt auf das richtige Lüften, das Verschatten und die Kühlung an“, erklärt Reinhard Loch, Leiter der Gruppe Energieeffizienz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Der richtige Zeitpunkt zum Kühlen: Am besten ist der frühe Morgen

Das richtige Lüften sei das A und O, so Loch. „Es sollte nur dann gelüftet werden, wenn die Temperaturen draußen niedriger als drinnen sind.“ Dies ist normalerweise in den Abendstunden, während der Nacht und vor allem am frühen Morgen der Fall.

In dieser Zeit sollten Fenster und Türen möglichst lange offen stehen – wenn möglich sogar mehrere Stunden, damit die in den Wänden gespeicherte Wärme entweichen kann. Sobald dann die Temperaturen draußen höher sind als innen, sollten Fenster und Türen wieder geschlossen werden, damit die warme Luft gar nicht erst hereinkommt.