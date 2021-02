Mittlerweile sind die schnittigen E-Autos öfter auf den Straßen zu sehen. Damit steigt auch das Interesse an einer gebrauchten Variante der akkubetriebenen Fahrzeuge. Heinz-Gerd Lehmann, Technik-Experte des ADAC Nordrhein, erklärt, worauf Käufer eines gebrauchten Elektrischen besonders achten sollten.

Ein absolutes Muss: Die Akkuleistung des Elektroautos überprüfen lassen

„Was ist mit der Batterie los? Das ist das Wichtigste, was der Käufer wissen muss“, sagt Lehmann. Denn der Akku ist mit Kosten von 8.000 Euro und mehr das teuerste Teil am Elektroauto. Taugt der Akku also nichts, „ist man ganz schnell bei einem wirtschaftlichen Totalschaden“, so Lehmann.

Aufschluss darüber, wie fit der Akku ist, gibt der „State-of-Health“-Wert (SoH), auch Gesundheitszustand genannt. Dieser Wert wird in Prozent angegeben und informiert darüber, in welchem Alterungszustand sich die Batterie im Vergleich zu ihrem Neuwert befindet. Damit kann man Rückschlüsse auf ihre aktuelle Kapazität und Leistungsfähigkeit ziehen. Verfügt eine Batterie mit einer ursprünglichen Kapazität von 50 Kilowattstunden nur noch über einen SoH-Wert von 90 Prozent, liegt ihr Energiegehalt nur noch bei maximal 45 Kilowattstunden. „Wenn die Kapazität schlecht ist, muss der Käufer ständig nachladen, das ist wie beim Handy auch“, sagt der ADAC-Experte. Und je häufiger ein Fahrzeug schnell geladen werde, desto eher verliere es auch an Kapazität. Unterm Strich sollte der SoH-Wert laut Lehmann nicht unter 80 Prozent liegen. Insgesamt beträgt die Lebensdauer eines Lithium-Ionen-Akkus acht bis zehn Jahre beziehungsweise 1.500 bis 3.000 Ladezyklen.