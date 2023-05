Wie weit einige Unternehmen bereits gekommen sind, zeigte unter anderem Dr. Britta Giesen, Vorstandsvorsitzende von Pfeiffer Vacuum in Aßlar. Schon jetzt habe man am Stammsitz die Energieintensität, also den Treibhausgasausstoß bezogen auf den Umsatz, in den letzten Jahren halbiert. Bis 2030 will man weltweit klimaneutral produzieren. „Dafür arbeiten wir an einem komplexen Fahrplan und investieren in allen Werken in Photovoltaik, Wärmerückgewinnung und mehr.“ Die promovierte Wirtschaftsingenieurin wünscht sich ein noch höheres Bewusstsein für die Dringlichkeit und den Ernst der Lage bei jedem Einzelnen und nicht zuletzt bei der Politik.