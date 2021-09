Stuttgart. Bei der Bundestagswahl am 26. September sind auch 7,7 Millionen Bürger in Baden-Württemberg aufgerufen, mitzubestimmen, welchen Weg Deutschland in den kommenden vier Jahren nimmt. Wie auch immer die Wahl ausgeht: Auch die Metall- und Elektro-Unternehmen im Südwesten haben ihre Erwartungen an die künftige Regierung.

Gesamtdeutsche Standortfaktoren wie Steuer- und Abgabenlast, Energiepreise oder auch Bürokratiekosten, die durch immer mehr Vorschriften und Pflichten in die Höhe getrieben werden, machen der baden-württembergischen Metall- und Elektro-Industrie (M+E) besonders zu schaffen. Denn sie ist exportstark und mittelständisch geprägt: Im vergangenen Jahr machten die Betriebe 159 Milliarden Euro Umsatz im Ausland. 87 Prozent der Unternehmen haben weniger als 250 Mitarbeiter. Wohlstand und Jobs hängen im Südwesten besonders stark vom produzierenden Gewerbe ab. Hier arbeiten knapp eine Million Beschäftigte allein in der M+E-Industrie.

Deshalb lässt es die hiesigen Unternehmen nicht kalt, welche Entscheidungen in Berlin getroffen werden – auch in Sachen Bildung, Digitalisierung und Sozialpolitik. Wo sehen sie den größten Handlungsbedarf? aktiv hat fünf Unternehmer nach ihren Prioritäten gefragt.

Bekenntnis zum Standort Deutschland

„Die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen muss gestärkt werden"

Ich wünsche mir von der neuen Bundesregierung ein deutliches Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland und dass diesem Bekenntnis auch entsprechende Handlungen folgen. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen muss unbedingt gestärkt werden. Dazu bedarf es aber Reformen, die schnell und konsequent, aber mit Sinn und Verstand umgesetzt werden – zum Beispiel in der Bildungspolitik und bei Digitalisierungsthemen.

Auch zentral definierte, ambitionierte Nachhaltigkeits- und Klimaziele sind richtig und wichtig – wir als Unternehmen teilen diese unbedingt. Sie dürfen aber nicht im Widerspruch und Konflikt zu wirtschaftlichen Zielen stehen. Der Standort Deutschland ist noch immer ein Markenzeichen für gute, hochwertige und differenzierte Produkte und Unternehmen – das gilt es zu erhalten und auszubauen.

Energiepreise und Steuern senken

„Vor allem Mittelständler brauchen Entlastung"

Ein Großteil der Wertschöpfung und der Steuereinnahmen in unserem Land wird von den Industrieunternehmen und ihren Beschäftigten erarbeitet. Trotzdem haben sich die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren kontinuierlich verschlechtert. Wir gehören schon lange zu den Ländern mit den höchsten Steuerabgaben weltweit. Zudem sind unsere Energiekosten wegen der Steuern die höchsten weltweit – sie verzerren den globalen Wettbewerb zum Nachteil unserer heimischen Industrie.

Die künftige Bundesregierung sollte deshalb wachstumsfeindlichen Steuererhöhungen wie einer Vermögensteuer eine klare Absage erteilen. Und sie sollte mit umfassenden Reformen die Abgabenlast insbesondere kleinerer und mittlerer Unternehmen nachhaltig reduzieren – damit Deutschland wieder wettbewerbsfähiger wird und Investitionen hierzulande wieder einen Sinn machen.