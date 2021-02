Der Unternehmer Klaus Murmann war ein echter Macher. 1969 erwarb er von seinem Vater die Lizenzrechte und den Namen der Firma Sauer & Sohn Getriebe, kaufte ein 172.000 Quadratmeter großes Grundstück in Neumünster und ließ dort ein Werk errichten, um Mobilhydraulik für Landwirtschafts-, Gelände- und Baufahrzeuge zu produzieren. Das Konzept ging auf, der Betrieb wuchs stetig und zählt heute – 50 Jahre nach dem Baustart – zu den Weltmarktführern in seinem Bereich.

Dass die geplante Jubiläumsfeier 2020 ausfallen musste, war der Corona-Pandemie geschuldet, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben – in absehbarer Zeit soll es einen Nachholtermin geben, sobald die Situation es zulässt.

Größte Einzelinvestition seit der Werkgründung

Und zu feiern gibt es in der Tat einiges, denn das Unternehmen, das heute Danfoss Power Solutions heißt, steht besser da denn je. Es gehört mit rund 850 Beschäftigten am Standort zu den größten Arbeitgebern der Region und ist im Hydrostatik-Bereich des Danfoss-Konzerns eines der Kompetenzzentren für „High-Power-Produkte“.

Damit das auch so bleibt, wird kräftig investiert. Geschäftsführer Thomas Beeker: „Stillstand ist nicht das, was wir wollen. Wir haben den Standort Neumünster in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut und werden das auch weiter tun. Derzeit arbeiten wir an einer neuen Lackieranlage, die rund 7,5 Millionen Euro kosten wird – die größte Einzelinvestition am Standort seit Gründung des Werks.“