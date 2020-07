Nigel Karutz ist glücklich. Der Realschüler aus der Nähe von Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern hat einen Ausbildungsplatz als Industriemechaniker erhalten. Am 1. September geht es los, und zwar bei der Hydraulik Nord Group in Parchim.

Glück gehabt? Ja, vielleicht, aber der 16-Jährige hat auch aktiv etwas für seine Zukunft getan und sich auf der richtigen Plattform umgesehen. Er gehört zu den vielen jungen Menschen, die sich auf der Website Zukunftspool.me angemeldet und eine Bewerbung samt Lebenslauf hochgeladen haben.

Auch duale Studenten werden hier fündig

Zukunftspool.me ist ein neues und einzigartiges Angebot exklusiv für alle Mitgliedsunternehmen der Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord. „Damit wollen wir unser Ziel, Nachwuchs und Fachkräfte für die Betriebe der Metall- und Elektro-Industrie (M+E) zu gewinnen, schlagkräftig unterstützen“, sagt Kim Schütze, bei Nordmetall verantwortlich für den Zukunftspool.

Das Ende 2019 gestartete Online-Angebot besteht aus einem Bewerberpool, in dem der Nachwuchs seine Bewerbungen einstellt, sowie den Ausbildungsangeboten der M+E-Unternehmen. „Dort sind bereits mehr als 800 Ausbildungsstellen für duale Ausbildung und duales Studium hinterlegt“, berichtet Schütze. „Wir wollen diese Angebote stets aktuell halten und arbeiten zudem daran, die Zahl der Bewerber zu erhöhen.“