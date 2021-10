Aber vielen Arbeitnehmern geht schon eine Auskunftspflicht über den Impfstatus zu weit.

Paradox: Denn wir müssen ja auch auch in jedem Restaurant nachweisen, ob wir geimpft oder getestet sind, damit dort ein halbwegs normaler Betrieb möglich ist. Warum soll das, was in der Gastronomie selbstverständlich ist, nicht auch für Industriebetriebe gelten?

Leidet die Industrieproduktion noch immer unter Corona?

Sie hat das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht, geschweige denn das Niveau von vor der Rezession, die schon 2018 begann. Da liegt noch ein langer Weg vor uns. Sorgen macht derzeit vor allem die Auto-Industrie, die unter anderem vom Chipmangel ausgebremst wird.

Hängen Wettbewerbsländer uns ab?

Das Risiko sollte man zwar nicht überbewerten. Aber die pandemiebedingten Einschränkungen bei Reisen treffen die Industrie in unserem Land besonders hart, weil sie so exportorientiert ist. Da ist es auch ein größeres Risiko fürs Geschäft, wenn die Mitarbeiter nicht so leicht zu Kunden können, etwa um neue Produkte anzubieten oder Maschinen zu warten. Virtuell ist vieles möglich – aber der persönliche Kontakt ist oft unverzichtbar.