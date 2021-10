Fest steht: Es gibt noch keine Entwarnung, Schutzmaßnahmen werden uns weiter das Leben und die Arbeit erschweren – und die Wirtschaft belasten. Die besonders exportorientierte Metall- und Elektro-Industrie (M+E)ist zudem letztlich auf eine weltweite Immunisierung angewiesen. Denn, so betont es die Industriestaaten-Organisation OECD: Wie schnell sich die Weltwirtschaft erholt, ist klar vom Impffortschritt abhängig.

aktiv fragte Chefs und Mitarbeiter aus M+E-Betrieben in Baden-Württemberg: Warum konkret ist Impfen für Sie wichtig?

„Impfen ist entscheidend, um Corona einzudämmen“

„Neben den umfangreichen Schutz- und Hygienemaßnahmen ist die Corona-Schutzimpfung entscheidend, um die Pandemie einzudämmen und die Rückkehr zu einem normalen Leben und normalen Arbeitsabläufen im Betrieb zu ermöglichen. Daher hat sich der werkärztliche Dienst von ZF an der Impfkampagne beteiligt und in Deutschland rund 12.000 Beschäftigte und teils auch deren Angehörige geimpft. Je mehr Mitarbeiter sich für eine Impfung entscheiden, desto schneller wird es möglich sein, die Hygienemaßnahmen an unseren Standorten entsprechend zu lockern, sodass beispielsweise wieder persönliche Besprechungen oder Workshops möglich sind.“

„Impfen ist wichtig für ein normales Miteinander“

­Die Gesundheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hansgrohe hat für uns oberste Priorität, ob geimpft oder ungeimpft. Daher halten wir in allen Bereichen die aktuelle Corona-Arbeitsschutzverordnung strikt ein. Bei den betriebsinternen Impfaktionen an unseren deutschen Standorten haben sich fast 600 Personen beteiligt. Selbstverständlich freue ich mich über jede weitere Person, die sich impfen lässt. Der Schutz durch die Covid-Impfung ist für uns alle sehr wichtig, nur durch eine hohe Impfquote wird sich unser Miteinander im Privaten und in der Arbeitswelt wieder normalisieren.“

„Impfen ist von Vorteil für die Gesundheit“

„Die aktuellen Zahlen der Covid-Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen belegen es: Eine Covid-Schutzimpfung schützt nicht vor der Infektion, aber vor einer schweren Erkrankung, einer Hospitalisierung und insbesondere vor dem Tod. Ich finde diese Vorteile enorm.“