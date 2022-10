Warum braucht man clevere Rollläden und Markisen?

Weil sie selbstständig für die optimale Beschattung eines Raumes sorgen und zum Beispiel auch die isolierende Wirkung in der Nacht nutzen, um Räume kühl oder auch warm zu halten. Der Mensch gibt seine Lieblings-Raumtemperatur und -Lichtverhältnisse ins System ein, den Rest macht der Rollladen. Steht die Terrassentür offen, bleibt er oben, damit niemand ausgesperrt wird. Geht der Rauchmelder an, öffnet der Rollladen den Fluchtweg. Und mithilfe einer künstlichen Intelligenz kann er noch viel mehr Faktoren wie das Wetter berücksichtigen. Energie wird so optimal genutzt und nicht unsinnig verbraucht, um etwa einen von der Sonne aufgeheizten Raum über die Klimaanlage mühsam wieder runterzukühlen. Unsere schlauen Antriebe könnten also einen guten Beitrag leisten, um die Klimaziele von EU und Bundesregierung zu erreichen.

Kommen Ihre Kunden da noch mit?

Für Kunden aus Handwerk und Fachhandel haben wir bereits vor vielen Jahren die Becker Academy gegründet. 2015 hat die Academy ein eigenes, kernsaniertes Gebäude bezogen, das zu den modernsten Schulungszentren unserer Branche zählt. Dort schulen wir unsere Kunden in Einbau und Inbetriebnahme der Antriebe und Steuerungen und auch für die Smarthome-Anwendungen. Rund 1.000 Handwerker werden dort jedes Jahr geschult. Anfangs gab es schon eine Scheu vor den neuen Technologien, aber das hat sich schnell gelegt.

Wie bewerten Sie die aktuelle Lage der Industrie?

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Wirtschaft so viele Krisen gleichzeitig zu meistern hatte wie heute. Die größte Herausforderung ist deshalb aus meiner Sicht, all das, was permanent auf die Unternehmen zukommt, zu stemmen und in unserem Fall Becker-Antriebe gut durch dieses wirklich schwierige Fahrwasser zu steuern. Seit der Firmengründung vor 101 Jahren hat es bei Becker-Antriebe noch nie große Entlassungen gegeben, und genau das soll auch so bleiben.