Oberdischingen. Das sieht sehr knifflig aus: Mit ruhiger Hand und einer Pinzette legt Nico Kramer winzige Kugeln mit nur einem Millimeter Durchmesser in eine Führung. So entsteht ein Mini-Kugellager für ein Prüfgerät. „Die Kugeln müssen genug Spiel haben, dürfen aber auch nicht zu locker sitzen“, erklärt er beim Besuch von aktiv bei Bareiss. Es muss also buchstäblich haargenau passen. Denn das Gerät muss später exakte Messwerte liefern. Zum Beispiel wird damit die Härte von Dichtungen für Waschmaschinen gemessen. Sogenannte Tensiometer wiederum kontrollieren beispielsweise die Spannung von speziellen Sieben in der Papier-Industrie.

„Eine Maschine kann diese Arbeit nicht machen.“ Nico Kramer, Industriemechaniker, Bareiss

Das Gerät wird aus Einzelteilen bei Bareiss Prüfgerätebau in Oberdischingen von Hand zusammenmontiert. „Eine Maschine kann das nicht“, sagt Kramer stolz. „Nur der Mitarbeiter hat die Erfahrung und das Fingerspitzengefühl.“ Sein feinmotorisches Talent hatte er während seiner Ausbildung zum Industriemechaniker bei Bareiss entdeckt und die Fachrichtung Feinwerktechnik eingeschlagen. Seit dem Abschluss im Februar 2020 arbeitet der 22-Jährige in der Feinmontage und im Kalibrierlabor.

Die Geräte werden justiert, damit sie später exakte Messwerte liefern

Sein Arbeitsplatz ist in einem modernen Kanban-System organisiert. Hier findet er alle Teile, die er für die Montage eines Gerätes braucht. Geliefert werden die Bauteile vorher von den Kollegen aus der Logistik. Bevor er morgens loslegt, schaut er am PC in das ERP-System. ERP steht für Enterprise Resource Planning. Hier sieht er, was ansteht, welche Geräte gebaut oder auch repariert werden müssen. Mal geht es nur um ein einzelnes Gerät, mal baut er eine Serie von zehn oder 20 Geräten – Massenproduktion gibt es bei Bareiss nicht. Trotzdem bedient das oberschwäbische Familienunternehmen den Weltmarkt mit seinen hochwertigen Härteprüfgeräten.

Das Kalibrierzertifikat garantiert absolute Genauigkeit

In drei bis fünf Stunden hat Kramer ein analoges Gerät komplett montiert, inklusive Ziffernblatt, auf dem die Messwerte später abgelesen werden. Anschließend justiert Kramer das fertige Gerät, damit es später den Vorgaben der Normen entsprechende Messwerte liefert. Konkret kann das zum Beispiel heißen: Der Härteprüfer prüft die Haltbarkeit von Dichtungsringen, die die Rohre von Fußbodenheizungen miteinander verbinden. „Für die Heizungshersteller ist es enorm wichtig zu wissen, wie lang so ein Dichtungsring hält“, erklärt Seniorchef Peter Strobel. „Deshalb gibt es Forschungs- und Prüfeinrichtungen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Auch die gehören zu unseren Kunden.“

Nach der Justierung stellt Kramer das sogenannte DAkkS-Kalibrierzertifikat aus – ein international anerkanntes Gütesiegel, das absolute Messgenauigkeit garantiert. Seit drei Generationen arbeitet Bareiss an der Entwicklung der weltweiten Standards mit. „Wir sind seit fast 30 Jahren Mitglied in nationalen und internationalen Normenausschüssen, wo solche Qualitätskriterien definiert werden“, erzählt Strobel. 80 Prozent der Einzelteile werden in Oberdischingen produziert Auch die Qualität der Einzelteile muss stimmen. Diese stammen größtenteils aus der eigenen Fertigung: 80 Prozent der Teile stellt der Familienbetrieb selbst her, produziert wird nur in Oberdischingen. Dort sind rund 60 Mitarbeiter beschäftigt, 20 weitere an Vertriebsstandorten in den USA, China und Taiwan. In der Feinmontage arbeiten acht bis zehn Personen. Hier fühlt sich Kramer wohl: „Die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist top. Der Austausch funktioniert, wir helfen uns gegenseitig. Der Job ist sehr abwechslungsreich, weil es immer wieder um andere Geräte geht. Besonders interessant wird es, wenn ein Kunde eine Sonderanfertigung braucht. Dann müssen wir ganz individuelle Lösungen finden.“