Kerstin Appel (56), Teamleiterin bei einem Hersteller von Speziallichtquellen in Hanau:

„In meinem Job geht es um Hightech. Wir stellen Speziallichtquellen für Analytik, Umweltschutz und die Automobil-Industrie her. In meiner Freizeit dagegen dreht sich alles um das Leben in der Natur: Ich habe in meinem Heimatort Wächtersbach eine Streuobstwiese und eine kleine Schafherde, um die ich mich täglich kümmere.

Die Wolle der Schafe verarbeite ich zu Filz, und durch die Apfelbäume erhalte ich ein Stück biologische Vielfalt. Dieser enge Kontakt zur Natur, dieses Leben im Takt der Jahreszeiten, macht mich glücklich. Überhaupt ist es ein Glück, dass ich einen Job habe, der mir Freude macht und mir finanziell das ermöglicht, was mich erfüllt – nämlich Zeit für meine Tiere und das Leben auf dem Land zu haben. In meinem alten Beruf als Floristin hätte dafür die Zeit nicht gereicht.“