Backnang. In Weihnachtsschnulzen auf Netflix schwelgen oder an Silvester zur Spotify-Playlist tanzen – das ginge nicht, wenn da nicht ein findiger Mittelständler aus Backnang wäre. Mit rund 1.100 Mitarbeitern produziert TESAT-Spacecom hier – und nur hier! – spezielle Terminals, eine Art Modem im All, die die Streamingdaten per Laser übertragen. Und zwar als einziger Anbieter weltweit. „Das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal“, sagt Nina Backes von der Unternehmenskommunikation bei TESAT.

„Bei uns ist alles made im Ländle.“ Nina Backes, Unternehmenskommunikation TESAT

Laser bringt große Datenmengen punktgenau über weite Distanzen

Was genau ist aber das Besondere an diesen Terminals? Grundsätzlich können Daten auf drei Wegen übertragen werden: über Kabel, über Satelliten mit Radiowellen oder über Satelliten mit Laserstrahlen. Aber nur mit Laser kann man ein ausreichendes Datenvolumen für das Streaming punktgenau zum Empfänger bringen. Oder Daten in Echtzeit übertragen.