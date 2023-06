Esra Elibol (44), Produktionsmitarbeierin beim Beschichtungsspezialisten Jacobi Eloxal in Altlußheim: Unsere Firma ist Spezialist für das Eloxieren. Das ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Aluminium. Die Beschichtungen sind sehr anspruchsvoll, manche müssen zum Beispiel Meerwasser standhalten oder anderen aggressiven Umwelteinflüssen. Bei uns wird sehr viel in Handarbeit gemacht. Meine Aufgabe ist das sogenannte Kontaktieren. Das heißt, ich ordne die Teile, die uns die Kunden zum Eloxieren schicken, in großen Metallrahmen an. Vorher prüfe ich sie auf Kratzer oder Dellen. Dann stecke ich sie auf speziell gekantete Drähte oder Aluminiumdrähte auf, die in den Rahmen gespannt sind. Anschließend werden die Rahmen zur Eloxierstraße gerollt und in Tauchbäder gehängt.

Das Dekontaktieren, also das Abnehmen der fertig beschichteten Stücke, übernehmen meine Kolleginnen. Sie machen auch die Endkontrolle: Ist die Beschichtung einwandfrei? Ist der Farbton auf allen Stücken exakt einheitlich? Kein Mangel, kein Fleck, kein Kratzer darf ihnen entgehen. Dann verpacken sie die Teile in Kartons. Bei Teilen mit besonders empfindlichen Oberflächen – beschichtet oder unbeschichtet – ziehen wir uns für unsere Arbeit extra Baumwollhandschuhe an. All diese Abläufe können nicht automatisiert werden. Einfach deshalb, weil die Werkstücke so unterschiedlich sind.

Auch die gekanteten Drähte für die Rahmen fertigt ein Kollege maschinenunterstützt von Hand – immer individuell, genau nach den Kundenvorgaben. Wir beschichten Teile für alle möglichen Produkte: Autos, Schiffe, Medizintechnik und vieles mehr. Das macht die Arbeit so abwechslungsreich, denn die Teile sind immer wieder anders.