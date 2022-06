Paderborn. Glas, Stahl und Wasser. Daraus entstehen Waschbecken, Duschtassen und Badewannen. Punkt. Reduzierter kann man wohl nicht arbeiten. Und doch gibt es bei Bette in Delbrück bei Paderborn diese drei Produkte in 25 Millionen Varianten.

Die Firma von Geschäftsführer Thilo C. Pahl erfüllt praktisch jeden Kundenwunsch – und wer will, kriegt auch karierte Maiglöckchen. „Wir haben starke Konkurrenz, aber wir können uns auf dem Markt behaupten, weil wir hochspezialisiert sind und ganz individuelle Produkte aus extrem haltbarem Titanstahl in Serie herstellen können“, so Pahl, dessen Vater in den 70er Jahren in den Betrieb seines verstorbenen Freundes Heinrich Bette eingestiegen war. Heute hält die Familie Pahl die Mehrheit.

Per Hängebahn durch die Hallen

Allein die Zahl der Badewannenformen ist unüberschaubar, von kreisrund bis sechseckig. Und jedes Stück gibt es in 400 möglichen Farben. Das alles funktioniert nur, weil Automatisierung und Handarbeit perfekt ineinandergreifen.

Wannen, Becken oder Duschflächen werden je nach Bedarf maschinell geformt, fahren mit der Hängebahn durch die Hallen, bevor Mitarbeiter dann per Hand mit viel Gefühl Grate oder Schweißnähte glätten. Am Ende folgt das Emaillieren: in klassischem Weiß automatisiert, in anderen Farben wiederum von Hand. Auf Bette-Waren gibt es 30 Jahre Garantie. Vertrieben werden sie hauptsächlich über den Großhandel, der diese dann an Installateure weiterverkauft. „Wenn die Handwerker gerne mit unseren Produkten arbeiten, haben wir viel gewonnen“, sagt Pahl. Dabei ist es natürlich wichtig, dass die Installateure auch gute Argumente haben, um die Endkunden zu überzeugen. So eine weiß glasierte Duschtasse ist ja erst mal nicht spektakulär.