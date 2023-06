„Das ist ein großes Problem. Wir bekommen keine Leute“, klagt Dieckmann: „Früher stapelten sich nach jeder Stellenanzeige die Bewerbungen. Jetzt suchen wir zum Beispiel seit drei Jahren einen Auszubildenden zum Werkzeugmechaniker.“ Das Unternehmen versucht auf vielen Kanälen, Jugendliche zu gewinnen. Neben dem demografischen Wandel wird das durch den Standort im Grüner Tal erschwert, so die Vermutung. „Wir liegen ein bisschen abseits, die Leute haben uns nicht im Kopf.“

Für die Zukunft wird investiert: Etwa in eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach

Es ist nicht die einzige Herausforderung, der sich das Unternehmen gegenübersieht. Nach dem Boom in den Coronajahren, als viele Kunden ihre Lager auffüllten und viel Geld in Renovierungen floss, ist die Nachfrage wieder etwas zurückgegangen. Der Bedarf an Instandhaltungen und energetischem Bauen sei aber da, so Dieckmann, nur gibt es da ja auch noch den Handwerkermangel.

Zudem muss das Unternehmen auch mit den insgesamt gestiegenen Kosten kämpfen. Dreimal mussten im vergangenen Jahr die eigenen Preise wegen der gestiegenen Materialpreise angepasst werden. Auch die Brückensperrung auf der A 45 und die damit verbundenen Logistikprobleme wirken sich aus. „Lieferanten und Dienstleister aus Lüdenscheid haben angefragt, ob sie die doppelte Menge liefern können, um Wege zu sparen.“ Das ist aber nicht nur eine Frage der Vorfinanzierung. So darf das Unternehmen Chemikalien nur in bestimmten Mengen lagern.

Es wird nicht leichter – eine Krise sieht man bei Erich Dieckmann aber nicht. Es wird weiter investiert, und das nicht nur in die Technik. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Halle kommt – ein weiterer Schritt, im energieintensiven Betrieb Kosten zu sparen. Mit den langjährigen Mitarbeitern und den treuen Kunden im Rücken hat man bei Edi alles im Griff.