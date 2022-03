Köln. Wohnmobile sind gefragter denn je: In Corona-Zeiten ermöglichen sie Urlaubsfahrten ohne allzu viele Kontakte – ein Grund, warum die Nachfrage in letzter Zeit stark gestiegen ist. Wer schon ein Wohnmobil besitzt, hat daher gute Chancen, damit jetzt etwas Geld zu verdienen. Und wer als Urlauber bei professionellen Vermietern nicht fündig wird, freut sich ebenfalls über diesen Markt-Trend: das private (Ver-)Mieten von Wohnmobilen.

Mittlerweile gibt es diverse Online-Portale, über die private Eigentümer ihre Gefährte tageweise vermieten können. Schließlich nutzt kaum jemand sein Wohnmobil pausenlos selbst. Wichtig: Die Portale treten nur als Vermittler auf und überlassen alle weiteren Vereinbarungen den Mietparteien.

Welches Wohnmobil soll es sein: Kastenwagen Marke Eigenbau – oder neuer Edelcamper?

„Wir haben in der Hochsaison 2021 mehr als doppelt so viele Nächte vermietet wie in der Sommersaison vor der Pandemie“, heißt es zum Beispiel beim Berliner Anbieter Paulcamper, der schon seit 2013 am Markt ist und alle möglichen Wohnmobile im Angebot hat. Auch bei Mitbewerbern wie Yescapa oder Campanda gibt es quasi alles – vom selbst ausgebauten Kastenwagen älteren Baujahres für 70 Euro pro Nacht bis zum neuen Edelcamper für 220 Euro.

726.000 Wohnmobile waren im Herbst 2021 in Deutschland zugelassen. Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

Laut Rechtsexpertin Petra Gorisch vom ADAC Nordrhein funktioniert das System durchaus. Wenngleich die Preise nicht zwangsläufig unter denen professioneller Vermieter lägen: Vergleichen lohne sich also.

Zu den Vorteilen von Paulcamper und Co. zähle die große Flächenabdeckung, sagt Gorisch: Unter Umständen finde sich das passende Wohnmobil gleich um die Ecke. Und so manchen Camper spreche es an, im ganz individuell ausgestatteten Wohnmobil zu verreisen.