Selbst beim Aufstellen von Schichtplänen kann KI helfen – um die Zeitwünsche der Beschäftigten besser aufeinander abzustimmen.

Viele sorgen sich um ihren Job wegen KI.

Weil Beschäftigte Angst vor KI haben, scheitert deren Einführung sogar häufig. So weit muss es nicht kommen. Wichtig ist, die Mitarbeiter bei der Einführung einzubinden, Fragen und Bedenken zu klären – und Flurfunk zu vermeiden. Das zeigt auch eine unserer aktuellen Praxis-Studien.

Die menschenleere Fabrik wird es nicht geben?

Schon bei der Einführung der Dampfmaschine hatten Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz. Heute werden die Folgen von Roboter- und Technologieeinsatz in der öffentlichen Diskussion oft spektakulär dargestellt. Tatsächlich tragen digitale Technologien vor allem dazu bei, dass neue (Teil-)Aufgaben entstehen, alte entfallen oder Aufgaben sich wandeln.

Wo lernt man das, was man dafür wissen muss?

Worauf es ankommt, wissen die Betriebe am besten. Viele kleinere und mittelgroße Firmen schließen sich auch in sogenannten Kompetenzclustern zusammen. So können sie nicht zuletzt Qualifizierungsmaßnahmen gemeinsam angehen.

Ihre Botschaft für unsere Leserinnen und Leser?

Zunächst einmal – Arbeit dient dem Menschen nicht nur zum Broterwerb. Sie ist auch sinnstiftend, bereichert unser Leben. Und weil sie so wichtig für uns ist, sollte jeder offen sein für Neues. Das reicht bis zum lebenslangen Lernen, das einen – über das Berufliche hinaus – auch persönlich richtig weiterbringt. Wer es so hält, weiß: Das kann richtig Spaß machen.