Prachtvolle Fassade, herrlicher Garten – das schmucke Wasserschloss im Zentrum von Ahaus ist das Wahrzeichen der Stadt. Eigentlich aber hat der Ort längst ein weiteres. Weniger barock, dafür total digital: QR-Codes! Auf Kneipentischen, an Ruderbooten, Laternenpfählen – in Ahaus ist alles „vercodet“. Wer scannt, hat Zugang zu digitalen Angeboten.

Die Bürger finden’s top, im Rathaus jubelt man über den „Kulturwandel hin zur digitalen Gesellschaft“. Selbst im fernen Berlin staunen Experten. „Die städtische Digitalisierung ist in Ahaus exemplarisch gut gelaufen“, sagt Michael Pfefferle, Smartcity-Fachmann beim Digitalverband Bitkom.

Ein 40.000-Seelen-Ort ist die vielleicht digitalste Stadt Deutschlands? Was genau machen die da? Wieso ausgerechnet Ahaus?

Ein Teil der Antwort findet sich in einem futuristischen Bau am Stadtrand. Viel Glas, viel Stahl, abends schimmert die Fassade spacig blau: der Firmensitz der Ahauser IT-Firma Tobit. Fernab der pulsierenden Metropolen tüftelt man hier an innovativen Softwarelösungen, Plattformen und Systemen.

Und kokettiert auch mal mit dem Provinz-Etikett. „Wir sind hier in Ahaus zwar nicht am Ende der Welt, aber von hier kann man es schon ganz gut sehen“, ulkt „Tobit-Botschafter“ Dieter van Acken. Was witzig klingt, hat einen ernsten Kern. Auch Ahaus kämpft mit typischen Kleinstadtproblemen. Leerstände in der City, aufgegebene Gastrobetriebe, eingestellte Serviceangebote. „Wir müssen viel tun, um die Stadt attraktiv zu halten.“ Aber der Ansatz ist anders: „Wir setzen voll auf smarte, digitale Lösungen“, sagt van Acken. „Und setzen sie direkt um!“