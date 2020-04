Wichtig daran ist außerdem, dass das äußere Ereignis auch wirklich die Ursache für den Schaden ist. Stößt man beispielsweise beim Sortieren von Akten mit dem Kopf unglücklich gegen einen Schrank, fällt dadurch in Ohnmacht und verletzt sich, ist das ein versicherter Unfall.

Hat die Ohnmacht dagegen überhaupt nichts mit dem Stoß gegen den Schrank zu tun, sondern andere Gründe, beispielsweise eine innere Erkrankung, ist dies nicht versichert. In diesem Fall wäre der Beschäftigte ja so oder so in Ohnmacht gefallen, egal, ob er sich vorher den Kopf gestoßen hat oder nicht. Der Stoß gegen den Schrank ist also nicht die Ursache des Schadens und damit ist der Schaden auch nicht versichert.

Sind nur Unfälle versichert, die während der Arbeit geschehen?

Hier ist der Begriff Arbeitsunfall ein wenig irreführend, denn heutzutage sind nicht ausschließlich Unfälle versichert, die bei der Arbeit geschehen, sondern auch verschiedene andere Tätigkeiten, beispielsweise der Betriebssport.

Außerdem sind inzwischen nicht mehr nur Beschäftigte durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt, sondern unter anderem auch Schüler, Kita-Kinder oder Ehrenamtliche. Deshalb spricht man inzwischen davon, dass der Unfall bei einer „versicherten Tätigkeit“ geschehen muss.

Betriebssport, Weihnachtsfeier oder Wegeunfall: Welche Tätigkeiten gehören bei Arbeitnehmern zu den versicherten Tätigkeiten?

Bei Beschäftigten sind ganz klar sämtliche dienstlichen Tätigkeiten versichert. Wenn eine Technikerin eine Maschine bedient oder ein Sachbearbeiter Akten durch das Büro trägt und dabei etwas passiert, sind sie dabei selbstverständlich versichert.

Versicherungsschutz besteht auch für alle Tätigkeiten, die mit der versicherten Tätigkeit in einem Zusammenhang stehen. Wenn die Beschäftigten beispielsweise am Betriebssport oder einer betrieblichen Veranstaltung wie der Weihnachtsfeier teilnehmen, sind sie dabei in der Regel versichert, obwohl sie dann ja gar nicht arbeiten. Unfälle auf dem Weg von und zu einer versicherten Tätigkeit sind ebenfalls versichert. Dabei handelt es sich um Wegeunfälle.

Welche Tätigkeiten sind nicht versichert?

Rein private Tätigkeiten sind grundsätzlich nicht versichert, auch wenn sie während der Arbeitszeit stattfinden. Telefoniert ein Mitarbeiter beispielsweise während der Arbeitszeit auf dem Handy privat minutenlang mit seiner Ehefrau und stolpert dabei so unglücklich, dass er sich dadurch verletzt, ist dies kein Arbeitsunfall. Auch die Benutzung der Toilette oder das Essen in der Kantine gelten als private Tätigkeit und sind deshalb nicht versichert.

Ausnahme: Der Versicherungsschutz besteht weiter, wenn es sich lediglich um eine ganz geringfügige private Tätigkeit handelt, die die eigentliche dienstliche Tätigkeit nicht oder fast nicht unterbricht. Ob dies der Fall ist, muss immer im Einzelfall geprüft werden.

Dienstliches und Privates bei der Arbeit gemischt: Was gilt dann im Falle eines Unfalls?

Wenn man über Headset privat telefoniert während man parallel weiterarbeitet. Dann handelt es sich um so genannte „gemischte Tätigkeit“. Hier muss im Einzelfall geprüft werden, ob die private Tätigkeit, im Beispiel also das Telefonat oder aber die dienstliche Tätigkeit die Ursache für den Unfall war und ob es sich folglich um einen Arbeitsunfall handelt oder nicht.

Was gilt, wenn dienstliches Equipment Schaden anrichtet, während man es privat nutzt?

Entscheidend ist, ob die eigentliche Tätigkeit dienstlich oder privat war. Wenn ein Kfz-Mechaniker beispielsweise sein privates Auto auf der Hebebühne des Unternehmens repariert, und sich dabei an der defekten Hebebühne böse verletzt, ist das kein Arbeitsunfall. Wäre der gleiche Unfall passiert, während er das Auto eines Kunden repariert hat, wäre dies natürlich ein Arbeitsunfall.

Eine Frage der Leistungen: Warum ist es so wichtig, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt oder nicht?

Bei Arbeitsunfällen haben Beschäftigte einen umfassenden Versicherungsschutz, Anspruch auf vielfältige Reha-Leistungen und zahlreiche Hilfen zur Wiedereingliederung in das Arbeitsleben. Außerdem erhalten die Versicherten diverse finanzielle Leistungen, beispielsweise Verletztengeld während der Arbeitsunfähigkeit. Bei dauerhaften gesundheitlichen Schäden erhalten sie eine Rente, und stirbt der Versicherte sogar infolge des Arbeitsunfalls, wird eine Hinterbliebenenrente gezahlt.

Gerade bei schweren Arbeitsunfällen mit üblen Folgen kann es also um sehr viel Geld gehen. Deshalb muss der Unfallhergang natürlich ganz genau überprüft werden.