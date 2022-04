In der Regel wird ein Auto mit Elektroantrieb nachts auf dem heimischen Stellplatz oder in der Garage aufgeladen sowie auch mal tagsüber am Arbeitsplatz. So erklärt es Roman Suthold vom ADAC Nordrhein. In beiden Fällen reicht eine Elf-Kilowatt-Wallbox aus.

Achtung: Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge muss man grundsätzlich beim Netzbetreiber anmelden, bei mehr als elf Kilowatt (kW) sind sie zudem genehmigungspflichtig – da könnte es also sein, dass der Netzbetreiber den Antrag ablehnt.

Vor allem bei älteren Gebäuden muss geprüft werden, ob das Hausnetz die Belastung durch die Wallbox aushält

Eine einzelne Elf-kW-Wallbox führe in der Regel nicht zu einer Überlastung des hauseigenen Stromnetzes, betont Andreas Habermehl vom Innungsverband ZVEH. Selbst eine 22-kW-Wallbox sei meistens unproblematisch. Allerdings sei es immer sinnvoll, die Belastbarkeit des Hausnetzes vorab zu überprüfen. Kostenlose Erstberatungen bietet zum Beispiel der ADAC in Zusammenarbeit mit Elektrofachbetrieben an.

Ein sogenannter E-Check empfehle sich vor allem bei älteren Häusern, sagt Habermehl warnend: „Der Löwenanteil der Gebäude im Bestand verfügt über Elektroanlagen, die noch nicht auf die neuen Anforderungen ausgelegt sind.“