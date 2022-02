Stuttgart. Stromausfall am Feierabend, weil zu viele E-Autos gleichzeitig laden? Vor dieser Gefahr warnt die Bundesnetzagentur: „Besonders in den Abendstunden könnte es bei einem schnellen Hochlauf der Elektromobilität partiell zu Überlastungen des lokalen Netzes kommen.“ Im Verteilerkasten des Viertels springt dann womöglich die Sicherung raus.

Für das gleichzeitige Laden vieler E-Autos wurde „das Niederspannungsnetz ursprünglich nicht ausgelegt“, erklärt Markus Wunsch, Leiter Netzintegration E-Mobilität beim Unternehmen Netze BW in Baden-Württemberg. „Das E-Auto ist fürs Netz eine Herausforderung, aber machbar.“

Elektroautos am Netz: elf statt vier Kilowatt Strombedarf

Das Problem dabei: Während ein Herd oder eine Waschmaschine „in der Spitze kurzzeitig 4 Kilowatt“ aus dem Netz saugen, schlucken Ladeboxen 11 oder 22 Kilowatt, und das zwei bis dreieinhalb Stunden lang.

Aber: Nur selten laden alle E-Autos in der Tiefgarage eines Wohnblocks, in einer Eigenheimsiedlung oder an einer Landstraße gleichzeitig, meistens ist es nur ein Teil der Stromer. „Das wissen wir aus mehrjährigen Feldversuchen“, sagt Wunsch. „Wenn man zudem über ein Lademanagement die Ladeleistung der Wallboxen zeitweilig verringern kann, lässt sich auch ein hohe Zahl an Autos gleichzeitig versorgen.“