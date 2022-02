ADAC-Umfrage mit durchwachsenem Ergebnis

Nicht betriebsbereite oder unauffindbare Ladesäulen, Probleme bei der Freischaltung – zahlreiche Fahrer von Elektroautos haben auf langen Distanzen Probleme, ergab unlängst eine Umfrage des ADAC. Demnach sind fast 40 Prozent der 400 befragten Fahrer mit der Ladesituation unzufrieden. Angst, die nächste Schnellladestation nicht rechtzeitig zu erreichen, haben dagegen nur 23 Prozent.

Wenig Sorgen um die Reichweite macht sich Dirk Roderscheid, Betreiber einer Bootsschule. Der Fahrer eines Tesla Model 3 kommt gerade aus Hintertux in Tirol vom Skifahren. Er fährt höchstens Tempo 130: „So muss ich nur alle drei Stunden zum Laden – und kann meist nach einer Viertelstunde weiterfahren.“ Manuel Greil, Teammanager und ebenso Tesla-Fahrer, hat hingegen mit seinem Stromer noch keine lange Reise gemacht: „Das könnte in manchen Ländern eine Herausforderung werden“, befürchtet er.

Laden und bezahlen: Bei den Autos der US-Marke ist das ganz einfach: Stromstecker rein, der Wagen wird automatisch erkannt. App? Überflüssig! Und die Abrechnung kommt per Mail.

Bezahlung kompliziert, Preistransparenz mangelhaft

Für andere E-Fahrer ist das Ganze komplizierter. Die Bezahlung läuft in aller Regel nur per Ladekarte oder Handy-App. Was 67 Prozent der befragten Autofahrer bemängeln: Sie möchten auch mit gängigen Giro-, Debit- oder Kreditkarten zahlen. Der Gesetzgeber zieht nach: Neue öffentliche Ladesäulen müssen nach der neuen Ladesäulenverordnung ab Mitte 2023 mit Lesegeräten für Debit- und Kreditkarten ausgestattet sein.

E-Fahrer haben bei Sortimo Glück. Hier kann man sich im Shop die Ladesäule freischalten lassen – und dann auch per Kreditkarte oder Paypal bezahlen. Einen Vertrag abschließen wie bei anderen Betreibern von E-Säulen ist nicht nötig. Ein dickes Problem an E-Tanken ist zudem die mangelnde Preistransparenz an der Säule, kritisiert ADAC-Technikpräsident Karsten Schulze: „Elektroautofahrer können an Ladesäulen oft nicht erkennen, welche Preise tatsächlich abgerechnet werden, und teilweise sind die Preise für das Ad-hoc-Laden doppelt so hoch wie die für Vertragskunden.“ Während an klassischen Tankstellen die Spritpreise gut sichtbar sind, gibt es an Ladesäulen oft keinerlei Preisangaben.“

Steigende Strompreise schlagen auch an der Tanke durch

Die sind aber gerade jetzt wichtig angesichts stark steigender Strompreise. Beim Anbieter Allego sind die Kosten fürs Express-Laden erst kürzlich um 17 Prozent gestiegen – auf nun 69 Cent je Kilowattstunde. An den Schnellladesäulen von Ionity sind sogar bis zu 79 Cent pro Kilowattstunde fällig. Tesla hatte seine Preise bereits im Dezember auf 45 Cent erhöht. Da ein E-Auto im Schnitt 20 Kilowatt je 100 Kilometer verbraucht, macht das auf dieser Distanz bis zu 15,80 Euro. Unterwegs aufladen ist kein Schnäppchen.