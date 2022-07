Allerdings: Der aufgestaute Reisedrang und die derzeit allgemein hohe Teuerungsrate treiben die Reisepreise. Wer nicht schon frühzeitig einen Festpreis ergattert hat, zahlt mittlerweile für Pauschalreiseziele rund ums Mittelmeer knapp 14 Prozent mehr als im vorigen Jahr, so eine Analyse des Preisvergleichportals Check24. Ferienwohnungen in Deutschland kosten demnach in diesem Sommer 12 Prozent mehr als 2021.

Der Service könnte schlechter sein als gewohnt, weil Personal fehlt

„Die steigenden Preise sehen die Deutschen allerdings pragmatisch: Statt auf Urlaub zu verzichten, werden sie wohl ihre Reisedauer verkürzen, um im Budget zu bleiben“, prophezeit Tourismusexperte Reinhardt. „2021 dauerte der Reisetrip im Schnitt 11,2 Tage.“

Was sich auch geändert hat: Urlauber müssen auf jeden Fall mehr Geduld mitbringen als gewohnt. Denn es fehlt vielerorts an Personal, nicht nur an den Flughäfen, wo die Warteschlangen immer länger werden. „Die Gefahr ist durchaus da, dass es am Urlaubsort einen eingeschränkten Service gibt“, betont Reinhardt. Viele Fachkräfte in Hotels, Klubs oder Gaststätten hätten sich wegen Corona beruflich umorientiert. Die Touristen kommen jetzt wohl massenweise zurück – das Personal eher nicht.