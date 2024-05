München. Bayern ist eines der wichtigsten Urlaubs- und Ausflugsziele in Deutschland. In Ferienzeiten und am Wochenende strömen zahlreiche Urlauber und Tagestouristen insbesondere nach Oberbayern und in die Alpenregion. Beliebte Sehenswürdigkeiten oder Wanderrouten sind dann schnell mal überlaufen – und auf dem Weg dahin ist der Stau schon fast vorprogrammiert. Statt Erholung warten dann lästige Parkplatzsuche oder Schlangestehen am Kassenhäuschen.

Das muss nicht sein. Denn die Region Oberbayern hat viel mehr zu bieten als die berühmten Ausflugsorte – und sie lohnen einen Besuch! Verschiedene Tourismus- und Nahverkehrsverbände haben sich daher zusammengeschlossen, um diese Ziele bekannt zu machen: „geheimatorte.de“ heißt die Internetseite, auf der sie alternative Routen, Städtetouren oder Kulturerlebnisse auflisten. Eins ist allen gemeinsam: Sie sind klimafreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, bieten bayerische Natur und Lebensfreude – und Ausflügler finden dort die Erholung, die sie suchen. Hier eine kleine Auswahl.

Der Wasserburger Radrundweg: Auf einer knapp 110-Kilometer-Tour erkunden Radler auf dem Wasserburger Radrundweg die Umgebung um die Stadt am Inn. Es geht an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei, etwa am Badria Erlebnis- und Freizeitbad, dem Penzinger See, dem Wildpark Oberreith oder dem Schloss Amerang. Ziel- und Ausgangspunkt ist die Stadt Wasserburg, die man mit der Regionalbahn erreicht.

Das Kelten- und Römermuseum Manching. Ein keltischer Goldschatz und römische Kriegsschiffe: Solche Ausstellungsstücke überzeugen auch Kinder von einem Besuch im Kelten- und Römermuseum Manching. Der Ausflug lässt sich mit einer kleinen Wanderung auf dem Keltenweg verbinden. Schautafeln informieren, wie die Menschen hier zur Keltenzeit gelebt haben. Der Freizeitpark Mammendorf.Eine attraktive Badelandschaft in grüner Umgebung mit Freibad, Jugendzeltplatz und Naherholungsgebiet mit See – da ist Urlaubsfeeling garantiert. Mit der Bahn kann man klimafreundlich zum Freizeitpark Mammendorf reisen. Nachhaltig ist auch die Badtechnik: Solarenergie und Fernwärme beheizen Duschen und Schwimmbecken. Eine Wanderung zum Jägerkamp. Zwar zählt der Jägerkamp zu einem der Klassiker am Spitzingsee, doch es gibt von Aurach aus größtenteils unbekannte Wege auf den Berg. Am Gipfel hat man einen traumhaften Ausblick auf den Spitzingsee und die umliegenden Berge wie beispielsweise die Rotwand.