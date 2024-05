Mit anderen Fans gemeinsam der heimischen Fußball-Elf zujubeln: Das geht in Bayern an vielen Orten beim Public Viewing. Sei es in Kneipen, Sportvereinen oder auch auf öffentlichen Plätzen: Gute Stimmung ist garantiert.

Eine tolle Atmosphäre verspricht vor allem die Fan-Zone im Olympiapark in München. Alle 51 Spiele der EM werden dort unter anderem auf einer 120 Quadratmeter großen Bildfläche auf dem Olympiasee übertragen. Zudem gibt es zahlreiche Shows, Ausstellungen und Wettbewerbe. Für Musik während der EM sorgen mehr als 30 Bands.

Gemeinsames Mitfiebern beim Public Viewing auch in kleineren Städten möglich Doch nicht nur in der großen Landeshauptstadt lässt sich in Bayern der Fußball ausgelassen und gemeinsam verfolgen. Auch in kleineren Städten gibt es Angebote zum Public Viewing: In Bayreuth verwandelt sich ein Teil des Uni-Campus vom 13. bis 24. Juni in eine atemberaubende Strandkulisse mit Lounges und Beach-Biergarten. Möglich macht dies eine spektakuläre Umgestaltung mit 800 Tonnen Sand. Während dieses zwölftägigen Events werden die Deutschen Hochschulmeisterschaften im Beachvolleyball und im Beachsoccer ausgetragen sowie auch alle EM-Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gezeigt.

Die Stadt Burghausen organisiert vor dem Bürgerhaus ein großes Public Viewing – mit 2.000 Plätzen in einem Biergarten sowie 250 weiteren auf einer Zuschauertribüne. Auf einer gut 24 Quadratmeter großen Bildfläche werden alle EM-Spiele ab dem Viertelfinale sowie zahlreiche Spiele der Gruppenphase sowie des Achtelfinales übertragen.

In Nördlingen sind die Fußball-Fans während der EM für alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft in den „Ochsenzwinger“ eingeladen. In der Veranstaltungshalle finden schon seit vielen Jahren die Übertragungen von Fußball-Großereignissen statt. 2014 kamen rund 1.200 Besucher, um den WM-Titel zu feiern.

In Oberstdorf werden alle Deutschland-Spiele und die Partien der K.-o.-Runde live und unter freiem Himmel auf einer LED-Großbildleinwand im Kurpark gezeigt. Die Fußball-Fans können es sich auf den rund 600 Sitzplätzen bequem machen.