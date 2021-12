Palaia Fokaia. Der Sand knirscht leise unter den Schuhen, die 25 Grad fühlen sich herrlich an – deutsches Schmuddelwetter ade. Man könnte also prima Urlaub machen hier, direkt am Mittelmeer, ein paar Kilometer außerhalb der griechischen Hauptstadt Athen. Oder sich einer gewaltigen Herausforderung stellen. So wie Franziska (34) und Kay (45).

Seit Oktober nämlich lebt das Paar mit seiner Katze in einem umgebauten Feuerwehrmobil. Zwei Jahre lang werden sie die Welt bereisen. Europa, Nord- und Südamerika, das ganz große Kino eben. Und die passende Vision dazu: „Wir lernen auf dieser Tour fürs Leben, erweitern unseren Horizont“, sagt Kay beim Treffen mit aktiv am Strand.

An diesem Nachmittag haben die beiden ihren „Roadfuchs“ direkt am Wasser geparkt. Auf den Wellen draußen tanzen ein paar Boote, im Sand die zusammengeräumten Reste einer abgebauten Strandbar. Ein paar Meter weiter sitzen Angler am Meer und versuchen ihr Glück, eine Taverne in der Nähe versorgt Einheimische und Fremde mit griechischem Wein und frischem Fisch. „Wir sind froh, dass wir jetzt endlich unterwegs sind“, sagt Kay. „Die ganzen Vorbereitungen waren schon anstrengend. Aber wir wollten eben auch gut gerüstet für den Trip sein“, ergänzt Franziska.

15 Stunden täglich schweißen, flexen, schrauben

Das klingt vernünftig. Denn: Was die beiden Sachsen da vorhaben, ist weit mehr als nur eine kleine Alltagsflucht. Täglich werden sie sich neuen Herausforderungen stellen müssen. Unvorhergesehenes meistern. Innovativ sein. Spontan entscheiden, welche Route sie nehmen. Wo sie am Abend schlafen. Werden Diesel und Wasser reichen? Ein radikaler Umbruch in ihrem Leben – ganz bewusst herbeigeführt. Warum aber macht man so was? Warum tauscht man ein Haus mit 150 Quadratmetern, Garten und Pool im Dresdner Umland gegen 15 Quadratmeter im Feuerwehrwagen am Straßenrand?

„Wir hatten schon länger das Gefühl, dass wir etwas Neues wagen wollten in unserem Leben“, sagt Kay. „Beruflich war bei uns immer Vollgas angesagt, ich im Vertrieb und Franzi als Referentin der Geschäftsleitung.“ Während Corona sei dann endgültig die Entscheidung gefallen: Wir machen das! Entschlossen stürzt sich das Paar in die Vorbereitungen. „Wir hatten erst überlegt, mit einem normalen Wohnmobil zu fahren“, erinnert sich Kay. „Aber uns war relativ schnell klar, dass das für die lange Reise zu klein und unflexibel ist“, ergänzt Franziska. Also musste eine neue Idee her. Nach langer Suche in Online-Portalen für gebrauchte Fahrzeuge dann endlich der ersehnte Treffer: ein ausrangiertes Feuerwehrauto!

Liebe auf den ersten Blick – und Auftakt eines wahren Arbeits-Marathons. Wochenlang schweißt, flext und schraubt Kay am neu erstandenen Oldtimer. Er setzt den Wohnraum komplett neu auf, installiert die komplizierte Bordelektronik.

Wichtige Weiterbildung für die Weltreise

Ein gigantisches Projekt, auch für den gelernten Kfz-Mechaniker. „Natürlich kann ich noch von früher Autos zusammenschrauben, aber ich musste mir trotzdem vieles für den Ausbau beibringen. Das ist was anderes als ein Reifenwechsel.“ Weltreise auf die harte Tour halt.

Zusätzlich montiert er Solarpanels auf dem Dach, die Strom für Herd, Klimaanlage und Heizung liefern. „Während unserer Tour habe ich auch schon ein paar Kleinigkeiten in der Kabine angepasst und verbessert.“ Trial and Error halt: „Erst in der Praxis merkt man, was sich bewährt.“

Während Kay schuftet, ist Franziska nicht faul. Sie nutzt die Zeit – macht selbst einen Lkw-Führerschein, um den tonnenschweren Koloss sicher bewegen zu können. Eine Vorsichtsmaßnahme: „Falls Kay mal ausfällt, können wir trotzdem weiterfahren. Und es macht mir natürlich Spaß.“ Schon in der Vorbereitungsphase lernen die beiden so täglich Neues, entdecken ihr Talent, auch mal um die Ecke zu denken.

Nach vier Monaten und insgesamt über 1.000 Arbeitsstunden ist der Wagen fertig und wird getauft: „Roadfuchs“. Für allerlei Eventualitäten ist das fahrbare Zuhause nun ausgerüstet – nur gegen Corona ist auch das ehemalige Einsatzfahrzeug manchmal machtlos. Einreisebestimmungen, die sich in der Pandemie schneller ändern als das Wetter – Stress pur für die Reisenden. Noch ist zudem unklar, ob sie nächstes Jahr die geplante Route von Kanada durch die USA und runter nach Südamerika überhaupt nehmen können. Flexibel bleiben, lautet das Motto. Einen Plan B haben die beiden schon: Skandinavien bis zum Nordkap.