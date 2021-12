Nominiert: Ruhe wie Sand am Meer

„Dieses Foto wurde abseits vom Massentourismus in Fuerteventura geschossen. Meine Frau und ich genossen die Einsamkeit an den Stranddünen“, so Christoph Kürrer aus dem oberbayerischen Brannenburg. Die Jury sagt: Vielen Dank, liebe Kürrers, dass Sie diese Oase der Stille mit den aktiv-Leserinnen und -Lesern teilen!

Nominiert: Doppelte Eidgenossenschaft

Bilder von alpinen Bergpanoramen wurden beim diesjährigen Urlaubsfotowettbewerb besonders oft eingereicht. Und doppelt geknipst gefällt noch besser: Diese magische Spiegelung von Franz Müller aus Prappach in Unterfranken hat die Jury besonders verzaubert. Für alle, die diese Aussicht vielleicht mal selber vor Ort nacherleben wollen, verrät Müller: „Blick von der Fürenalp bei Engelberg in der Schweiz auf den Grossen Spannort.“

Nominiert: Da ist Mu(h)sik drin

Oberschwaben goes Oberallgäu: Auch Fabian Wahlenmayer aus Laupheim genoss eine Bergidylle – in diesem Fall auf einer Familienwanderung bei Oberstaufen an der Hündlebahn. „Die Ruhe der Landschaft in Verbindung mit den Glocken der Kühe war einfach sehr entspannend.“ Die Jury findet, dass das Foto die während der Rast gesammelten Eindrücke sehr lebhaft vor Augen führt.

Nominiert: Alles andere als tote Hose

Pflanzenkübel aus Jeanshosen?! Noch dazu „sieben auf einen Streich“?! Zumindest Letztes kennt man doch aus einem Märchen. Hat sich hier etwa das tapfere Schneiderlein nebenberuflich als Florist ausgetobt? Wir wissen es nicht. Nur, dass Klaus Schmid aus Brackenheim bei Heilbronn dieses Foto im Dorf Anjum im niederländischen Friesland geschossen hat. Zugegeben: Damit hatte er als Fotograf wahrscheinlich sehr viel weniger Aufwand als die vermeintlichen Hobbygärtner. Aber eins ist sicher: Schmids Urlaubsfoto ist unter allen Einsendungen einzigartig – und sorgte bei der Jury für besonders gute Laune.