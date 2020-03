Faustregel: Je näher der Urlaub rückt, desto höher sind die Gebühren einer Stornierung

Eine abstrakte Terrorgefahr oder die Furcht vor einer Krankheit sind aber noch kein Grund, den Urlaub kostenlos zu stornieren. Mertgen-Sauer rät zu einem Blick auf die Internetseite des Auswärtigen Amtes (auswaertiges-amt.de). „Sobald es eine offizielle Reisewarnung für die Urlaubsregion gibt, fallen für die Stornierung keine Gebühren an.“

Aber Achtung: Das gilt nicht, wenn die Gefahr für Touris schon bei der Buchung amtlich bekannt war! Wer jetzt eine Reise nach Libyen oder Somalia plant, kann also nicht nachträglich kostenlos kündigen.

„Nach einer offiziellen Reisewarnung darf man kostenlos stornieren.“ Nicole Mertgen-Sauer, Verbraucherzentrale Bremen

In allen anderen Fällen muss man mit Gebühren für die Stornierung rechnen (mit einer Reiserücktrittversicherung kann man sich dagegen absichern). Wer seine Reise nicht antreten kann oder möchte, sollte sich möglichst schnell schriftlich beim Reisebüro oder dem Veranstalter melden. Denn je näher der Urlaub rückt, desto teurer wird das Stornieren. „Wie hoch die Summe konkret ist, hängt vom Veranstalter ab, eine gesetzliche Regelung gibt es nicht. Vor der Buchung sollte man immer einen Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reisepartners werfen“, rät Mertgen-Sauer.

Den Veranstalter kontaktieren: Denn eine gebuchte Reise kann man auch weitergeben

Es gibt noch weitere Möglichkeiten. So könnten Freunde oder Bekannte die gebuchte Reise übernehmen, dann fallen lediglich Kosten für die Namensänderung an. Der Veranstalter kann aber auch eine kostenlose Umbuchung an einen anderen Ort oder zu einer anderen Reisezeit anbieten, dazu ist er aber nicht verpflichtet.

Übrigens: Der Bund der Versicherten hat ein Merkblatt über verschiedene Reiseversicherungen erstellt. Hier kann man es sich kostenlos herunterladen (PDF-Download): bundderversicherten.de