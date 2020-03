Gründe, den Job zu kündigen, gibt es viele – seien es private oder berufliche oder auch atmosphärische Störungen im Job. Doch bei der Eigenkündigung lauern einige Fallstricke. Was bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu beachten ist, erklärt Michael W. Felser, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Ungekündigtes Arbeitsverhältnis: Was müssen Arbeitnehmer bedenken, wenn sie ihren Job kündigen?

Wenn es keinen wichtigen Grund für die Kündigung gibt wie etwa Mobbing oder die Gefährdung der Gesundheit, verhängt das Arbeitsamt eine zwölfwöchige Sperrzeit beim Arbeitslosengeld. In der Sperrzeit muss man sich auch selbst krankenversichern.

Welche Konsequenzen aus dem Arbeitsvertrag drohen sonst noch?

Unter Umständen muss auch Weihnachtsgeld zurückgezahlt werden, nämlich dann, wenn es, wie im Regelfall, für Betriebstreue gezahlt wird. Die Rechtsprechung sagt: Bekommt der Mitarbeiter im November Weihnachtsgeld zwischen 100 Euro und einem Bruttomonatsgehalt überwiesen, muss er mindestens bis zum 31. März des Folgejahres dem Betrieb angehören. Sonst droht eine Rückzahlungsforderung.

Liegt das Weihnachtsgeld bei einem bis zwei Monatsgehältern, läuft die Bindung sogar bis zum 30. Juni des Folgejahres. Urlaubsgeld muss hingegen nicht erstattet werden, denn das wird nicht für Betriebstreue gezahlt. Probleme kann es aber bei Aufwendungen des Arbeitgebers für Fortbildungen geben.

Wenn der Arbeitnehmer die erworbenen Qualifikationen auch außerhalb des Unternehmens nutzen kann, sind Rückzahlungsvereinbarungen möglich. Im Arbeitsvertrag kann der Arbeitgeber etwa eine Ausbildungsleistung mit einer längerfristigen Bindung an das Unternehmen verknüpfen. Mitarbeiter sollten also nachschauen, was genau sie unterschrieben haben. Wenn nichts geregelt ist, müssen sie auch nichts zurückzahlen.