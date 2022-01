Große Marken wie Apple, Google oder Porsche machen es vor: Sie haben ihr positives Image unter anderem geschicktem Marketing zu verdanken. „Genau dasselbe können auch Personen machen“, sagt Marlene Pöhlmann, Leiterin der Berliner Niederlassung des Personaldienstleisters Robert Half. Das Marketing in eigener Sache funktioniert aber nur, wenn man einige wichtige Regeln einhält.

Was ist Personal Branding?

Mit dem noch relativ neuen Prinzip des Personal Branding wird die Markenbildung von Unternehmen auf Personen übertragen. Das heißt konkret: Wer Karriere machen will oder auf Kundensuche ist, stellt gezielt berufliche Alleinstellungsmerkmale heraus und kann sich von der Konkurrenz abheben. Er oder sie betreibt also Marketing in eigener Sache und macht potenzielle Arbeitgeber oder Kunden auf sich aufmerksam.

Für wen ist Personal Branding sinnvoll?

Generell sei die eigene Markenbildung für jeden geeignet, sagt die Expertin. Besonders natürlich für Selbstständige und Jobsuchende. Wer bereits einen Job hat, könne aber ebenso profitieren: „Vielleicht stößt ja ein Headhunter oder ein Personaldienstleister auf mein Profil und bietet einen besseren Job an.“ Ein Arbeitnehmer könne unter Umständen durch einen professionellen Internetauftritt auch einen guten Eindruck bei Führungskräften seines Unternehmens hinterlassen. „Auf diese Weise lässt sich vielleicht innerhalb der Firma die Karriereleiter hochklettern“, so Pöhlmann.

Was sind die ersten Schritte?

Manche wollen eher ihre beruflichen Qualifikationen darstellen, andere durch geschickte Inszenierung als Experten zu einem bestimmten Thema in Erscheinung treten. Was auch immer die Motivation ist: „Zunächst geht es darum, ganz genau zu überlegen: Was kann ich und was sind meine Stärken?“, erklärt Pöhlmann. Natürlich können dabei Trainer helfen. „Man kann sich aber auch Feedback von Kollegen, Vorgesetzten oder Freunden geben lassen und sie fragen, ob sie die eigene Einschätzung teilen.“

Danach gelte es, Ziele zu definieren, die mit den eigenen Stärken in Einklang stehen. Pöhlmann: „Was möchte ich erreichen, was kann ich am besten? Das sind die Fragen, die man sich stellen sollte.“ Eine Industriekauffrau, die sich gut in der Buchhaltung auskennt und eine neue Herausforderung sucht, sollte ihr Spezialwissen hervorheben. „Damit kann man sich unter Umständen von anderen Mitbewerbern abheben und wird dann passgenauer gefunden“, so die Beraterin.