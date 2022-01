Viele Szenen sind tatsächlich so im Betrieb passiert

Dieser handfeste Erfolg beflügelt. Einmal pro Woche treffen sich die Tiktoker im Betrieb, um über Konzepte zu sprechen und ihre Drehs zu planen, jede Woche gehen fünf Clips online. Inspirationen holen sie sich auf anderen Tiktok-Kanälen oder einfach aus dem Firmenalltag. Der gibt viel her: typische Büronachbarn, klassischer Chefsprech, Flur- und Kaffeeküchensituationen, die jeder irgendwie kennt. Viele Szenen in den Videos sind so oder ähnlich tatsächlich passiert. Das Team setzt sie kurz und knackig um – mit einfachsten Mitteln: Gefilmt wird mit dem Handy, den Schnitt übernimmt Amlung, ebenfalls am Handy.

Kommt gut an: Ein Chef, über den gelacht werden darf

Mitspieler und Mittänzer zu suchen, das ist Amlungs Aufgabe. Sie kennt viele der 2.400 Mitarbeiter in Künzelsau. Fündig wird sie in ihrem Umfeld oder über Mundpropaganda. „Mit einem Kollegen, der schon in vielen Videos dabei war, habe ich eine Fahrgemeinschaft. Von einem anderen wusste ich, dass er gut tanzen kann“, erzählt sie. Sogar die Personalchefin hat sich schon vor die Kamera gestellt. Den Part des Chefs übernimmt in den Clips allerdings Grill selbst – in Anzug und Krawatte. Das kommt gut an bei den Usern, denn über diesen Chef darf gelacht werden.

Zu Hause bastelt das Kernteam oft an seinem Projekt weiter: Per Whatsapp tauschen sie sich über Ideen aus, und Grill beantwortet Tiktok-Kommentare. Warum tun sie sich den ganzen Aufwand freiwillig an? „Es macht einfach Spaß“, sagt Grill strahlend. „Der Kanal ist unser Baby, und wir sind total begeistert, dass er so gut angenommen wird.“