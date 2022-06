Und wie macht man Kinder und Jugendliche stark? Soziale Beziehungen sind entscheidend, so die Expertinnen und Experten. Wer sich in der Schule wohlfühlt, Freunde und einen guten Draht zu den Lehrenden hat, steckt unvorhersehbare Ereignisse leichter weg. Kritisches Denken, Kreativität, Zusammenarbeit, Kommunikation – auch dies gelte es zu fördern.

In der Schul-Show rappt sogar der Rektor mit

Das Gutachten behandelt auch Fragen der Aus- und Weiterbildung des Bildungspersonals vom Kita-Betreuer bis zu Lehrenden an Schulen, Hochschulen und in der Weiterbildung. Auch sie müssten krisensicher werden. „Denn nur wer selbst widerstandsfähig ist, schafft es auch, Kindern diese Fähigkeit vorzuleben und zu vermitteln“, so vbw-Präsident Wolfram Hatz.

Der Rat zeigte bei der Vorstellung des Gutachtens drei Beispiele für guten Zusammenhalt. Zum Beispiel Meditieren im Klassenzimmer. Das Bonhoeffer-Gymnasium in Bergisch Gladbach hat Yoga ausprobiert. Im Lockdown „baute“ es zudem ein virtuelles Schulgebäude, mit Pausenhof und Lehrerzimmer. So blieben alle in Kontakt.

Die Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg schuf via Youtube Gemeinschaftsgefühl: In der täglichen Schul-Show für alle rappte sogar der Rektor mit.

Beispiel aus Bayern: Stress für Lehrer und Jugendliche? Mit Profis trainieren die Beruflichen Schulen in Landsberg am Lech, wie sie besser damit fertigwerden.