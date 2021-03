Die Erziehungszeit beginnt mit dem Monat nach der Geburt, von der die Rentenkasse durch das Austauschverfahren mit den Meldeämtern erfährt. „Dann bekommt die Mutter ein Schreiben, in dem sie über die Ansprüche auf Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten informiert wird“, so Sennewald. Aber Achtung: Damit man die Zeiten dann tatsächlich angerechnet bekommt, müssen sie formal beantragt werden – und immer für vergangene Zeiträume.

Junge Väter müssen aufpassen: Kindererziehung ist für die Rentenkasse erst mal nur Sache der Mütter...

Zwar kann es genügen, das im Rahmen einer Kontenklärung oder sogar erst beim Rentenantrag zu erledigen. Oft ist es aber besser, nicht zu warten! Denn die Rentenversicherung geht im Prinzip nach wie vor einfach davon aus, dass die Mutter sich ums Kind kümmert. Soll die Erziehungszeit aber ganz oder teilweise dem Vater zugutekommen, müssen die Eltern das der Rentenkasse mitteilen. „Das sollte dann möglichst zeitnah geschehen, weil eine solche Erklärung höchstens für zwei Monate rückwirkend abgegeben werden kann“, sagt Sennewald. Macht der Vater eine Erziehungszeit erst später geltend, kann es kompliziert werden.

Grundregel: 36 Monate pro Kind werden sehr großzügig für die Rente berücksichtigt.

Auch wer einen Vertrag über eine Riester-Rente hat, sollte jede Erziehungszeit schnell bei der Rentenversicherung anmelden: Denn in dieser Zeit bleibt der betreuende Elternteil unmittelbar zulagenberechtigt. Die ganz Sache zahlt sich übrigens auch dann aus, wenn Vater oder Mutter während der ersten Lebensjahre des Nachwuchses zum Beispiel in Teilzeit arbeiten und daher selbst Rentenbeiträge einzahlen. „Die Kindererziehungszeiten gibt es dann obendrauf“, sagt die Expertin.

Insgesamt werden jedoch nur Beiträge berücksichtigt, die einem Einkommen in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung entsprechen. Diese liegt ab Januar 2021 bei 7.100 Euro in den alten Bundesländern, in den neuen Bundesländern sind es 6.700 Euro.