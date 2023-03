Köln/Brüssel. Das Verbrenner-Aus war längst beschlossen, die Abstimmung der 27-EU-Staaten Anfang März galt nur noch als Formsache – eigentlich. Ab 2035 sollten in der EU keine Diesel und Benziner mehr neu zugelassen werden. Doch Volker Wissing (FDP) sorgte für eine Vollbremsung: Der Bundesverkehrsminister fordert, dass es für Verbrenner, die mit klimaneutralem Sprit fahren können, eine Ausnahme geben muss. Jetzt wird erst mal neu beraten.

Egal, ob die Ausnahme kommt oder nicht: Am grundsätzlichen Verbrenner-Verbot dürfte das nichts ändern. Jetzt will die EU auch noch eine letzte, strengere Abgasnorm durchdrücken: Euro 7. Mit diesem Regelwerk, so die Prognose der EU-Kommission, werde der Stickoxidausstoß durch Pkws und Lieferwagen 2035 um 35 Prozent geringer sein im Vergleich zur Euro-6-Norm. Auch Feinstaubemissionen sollen sinken – und so Asthma und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems verhindert werden.

300.000 Arbeitsplätze sind EU-weit in Gefahr

Der EU-Plan ist umstritten. Während Umweltverbände ihn als zu lasch kritisieren, befürchtet die Auto-Industrie die Schließung von Fabriken. Durch die geplante Euro-7-Norm seien 300.000 Jobs in Gefahr, warnte unlängst Luca de Meo, Renault-Chef und Präsident des europäischen Automobilverbands ACEA. Alarm also in einer Branche, die EU-weit 3,48 Millionen Arbeitsplätze bietet – davon allein 786.000 in Deutschland.