Der durchschnittliche Neuwagenpreis erreichte zuletzt mit 37.790 Euro einen neuen Höchststand, so Zahlen der Deutsche Automobil Treuhand (DAT), eines Spezialisten für Fahrzeugbewertung mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart. Wer nicht gleich eine solche Summe auf den Tisch legen möchte, kann sein Auto auch leasen. Welche Möglichkeiten und Risiken diese Form der Autofinanzierung bietet, erklären Martin Weiss, Leiter der DAT-Fahrzeugbewertung und Heinz-Gerd Lehmann vom ADAC Nordrhein.

Welche Vorteile hat das Pkw-Leasing?

Ähnlich einer Miete muss eine monatliche Rate für Nutzung, Wertverlust und Verwaltungskosten gezahlt werden. „Der Vorteil des Leasings ist die bequeme, kalkulierbare Art, an ein Auto zu kommen“, sagt Weiss. Der Spezialist für Kraftfahrzeug-Daten erklärt weiter: „Man weiß dann genau: Ich habe fixe monatliche Ausgaben, vielleicht sogar inklusive Service und Wartung.“

Auch für Fahrer, die gern die aktuellsten Modelle ausprobieren, sei Leasing interessant, meint der Experte. Denn nach einer Laufzeit von zwei bis vier Jahren wird der Wagen in der Regel wieder zurückgegeben und der nächste kann kommen. Der Durchschnittspreis privat geleaster Autos lag 2021 allerdings bei 55.200 Euro und damit weitaus höher als der Wert für Neuwagen.

Welche Arten des Leasings gibt es?

Beim sogenannten Restwertleasing klärt ein von der Leasinggesellschaft eingesetzter Gutachter bei der Rückgabe des Fahrzeugs, ob der anfangs vereinbarte Restwert des Autos noch erzielt werden kann oder ob Beschädigungen Nachzahlungen rechtfertigen. Neben dem Restwertleasing gibt es das Kilometerleasing. Hier wird vorab vereinbart, wie viele Kilometer der Kunden fahren darf. Je nach tatsächlicher Kilometerleistung sind anschließend Nachzahlungen oder Erstattungen möglich.

Kann man auch Elektroautos leasen?

Ja, laut DAT geschieht dies sogar mit steigender Tendenz. Ein Grund dafür sei die große Unsicherheit bezüglich der Haltbarkeit des Akkus, so Experte Weiss: „Wenn ich ein E-Auto nach zwei bis drei Jahren einfach wieder zurückgebe, habe ich nicht das Risiko eines Totalausfalls einer Batterie und die damit verbundenen hohen Kosten. Zudem kann man so für sich selber prüfen, ob ein Elektroauto in den eigenen Alltag passt.“