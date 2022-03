In vielen Fällen haben die Attacken System. Betroffene sind Gerüchten und Geläster ausgesetzt. Oder sie fliegen plötzlich aus einem Gruppenchat bei Whatsapp, werden also bewusst ausgegrenzt. Das ist mitunter hart und kann auf die Gesundheit durchschlagen. Wer digital gemobbt wird, hat der Karlsruher Studie zufolge jährlich fast doppelt so viele (!) Krankheitstage wie andere Mitarbeitende. Zwischen 15 und 20 Prozent der Betroffenen greifen wegen des Mobbings zu Alkohol, Medikamenten oder Drogen. 30 Prozent litten nach eigenen Angaben deswegen unter Depressionen.

Übergriffe durch Bekanntschaften im Internet

Cybermobbing-Vorfälle unter Erwachsenen gibt es leider überall, im Beruf wie im Privaten – auch das zeigt die Studie. Knapp die Hälfte der digitalen Übergriffe kam demnach aus dem Freundeskreis oder der Familie, gut ein Drittel hatte mit dem Job zu tun. Außerdem berichteten die Befragten auch von digitalen Schikanen aus einem „anderen Umfeld“, etwa in öffentlichen Foren oder durch private Bekanntschaften im Internet.

Wobei das Alter durchaus einen Unterschied macht: Digitale Häme betrifft besonders die Jüngeren. So hat von den 18- bis 24-Jährigen ein Fünftel bereits digitale Hetze erduldet. Mit zunehmendem Alter sinkt der Anteil, bei den 35- bis 44-Jährigen berichtet noch rund ein Zehntel von unfairen Attacken via Internet.

Uwe Leest, Vorsitzender des Bündnisses gegen Cybermobbing, gibt eine mögliche Erklärung, warum gerade die „Generation Smartphone“ zur Zielscheibe wird. „Wer während der Schulzeit erlebt hat, dass Cybermobbing nicht bestraft wird, nimmt das gelernte Verhalten mit in die Arbeitswelt.“ Deshalb sei Prävention und Aufklärung so wichtig. Für beides setzt sich das Bündnis mit Unterstützung von Eltern, Pädagogen, Juristen, Medizinern sowie Forschern besonders an Schulen ein.

Konflikte lassen sich vermeiden, indem man Rollen klar verteilt

Gruppendynamik spielt beim Cybermobbing eine besondere Rolle – auch das besagt die Studie: Einer fängt irgendwie an, am Ende machen fast alle mit. Ein weiterer Grund, weshalb es oft zu Schikanen kommt, ist Ärger des Täters über das Opfer – etwa, weil dieses unliebsame Kritik offen geäußert hat.

Nun lässt sich gerade Letzteres im Job ja nur schwer vermeiden. „Konflikte gehören zum Arbeitsalltag“, betont Psychologe Stephan Sandrock vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf: „Man muss unterschiedliche Meinungen auch mal aussprechen können.“ Nur so komme man gemeinsam weiter, etwa bei der Lösung eines organisatorischen oder technischen Problems. „Harte Konflikte lassen sich aber vermeiden, indem man die Rollen im Team klar verteilt“, so der Psychologe weiter. Dann weiß jeder, was er zu tun hat und ist nicht neidisch auf den anderen.

Ein gutes Betriebsklima als Gegenmittel

Das beste Gegenmittel gegen Mobbing im Job, sei es nun „klassisch“ oder eben digital, ist und bleibt: ein gutes Betriebsklima! Da sind sich die Forscher einig. In der jüngsten Erwerbstätigenbefragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gaben zum Glück immerhin rund 90 Prozent der Befragten an, mit dem Klima im eigenen Betrieb „zufrieden“ oder sogar „sehr zufrieden“ zu sein.