Heutzutage gibt es Knigge-Regeln für jede Lebenslage: für Fußball-Fans, für Influencer, ja sogar für „Kanu-Fans auf Naturgewässern“, die auf einer Schweizer Homepage nachzulesen sind.

Und es ist wichtiger denn je, die Anstandsregeln im Alltag und im Job umzusetzen, denn der Ton in unserer Gesellschaft wird immer rauer. Was sollte man also grundsätzlich beachten? Autorin Silke Schneider-Flaig hat sich in ihrem Ratgeber „Der neue große Knigge – Richtige Umgangsformen privat und im Beruf“ damit beschäftigt und die „alten“ Regeln in die moderne Zeit übersetzt.

In Produktionshallen sind kurze, knappe Anweisungen okay

Sie rät vor allem zu gegenseitigem Respekt. „Dazu zählt richtig grüßen und begrüßen, gute Tischmanieren, gegenseitige Achtung, anlassbezogener Dresscode und natürlich ‚danke‘ und ‚bitte‘ sagen.“ Das gelte selbstverständlich auch für den Arbeitsplatz. „Wer in einem Großraumbüro arbeitet, der sollte bedenken, dass nicht alle begeistert sind, wenn man Döner am Schreibtisch isst, zu laut telefoniert, Musik hört oder zu stark parfümiert ist.“

Die Bürostelle sei natürlich nicht mit dem Arbeitsplatz in der Werkhalle vergleichbar. Dort seien auch aufgrund des Lärmpegels zum Beispiel Kurzbefehle (Vollgas, stopp, weiter) akzeptiert. Wer dort keine ganzen Sätze bildet, fällt nicht negativ auf.