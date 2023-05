Außerdem sollte man sich klarmachen, dass man grundsätzlich nur für die Beratungsleistung bezahlt und nicht dafür, dass man die vorab berechnete Elterngeldsumme tatsächlich erhält. Die tatsächliche und rechtsverbindliche Berechnung des Elterngeldes wird ausschließlich von der zuständigen Elterngeldstelle durchgeführt.

Im Vergleichstest von Stiftung Warentest war die Beratungsleistung der Profis tatsächlich insgesamt detaillierter und besser als die der kostenlosen Anbieter. Auch das zu erwartende Elterngeld wurde nach Angaben der Tester in der Regel korrekt berechnet. Eine Garantie ist das aber nicht, denn auch die kommerziellen Anbieter machten in den Testberatungen von Stiftung Warentest durchaus Fehler.

Höhe des Elterngeldes hängt vom Einkommen ab

Bevor man sich für eine solche kommerzielle Beratung entscheidet, sollte man sich darüber klar sein, dass auch Profis an der Höhe des Elterngeldes meist nicht wirklich etwas ändern können. Der maximal mögliche Elterngeld-Anspruch hängt von dem Einkommen vor der Geburt ab. Sobald die Frau schwanger ist, haben nur wenige werdende Familien noch Möglichkeiten, dieses vorgeburtliche Einkommen zu erhöhen und damit mehr Elterngeld zu bekommen. Das ist etwa durch einen Steuerklassenwechsel möglich. Lesen Sie auf aktiv-online.de, wie Sie bei einem solchen Wechsel vorgehen sollten. Eine weitere Möglichkeit, das Elterngeld zu optimieren, ist die sogenannte Ausklammerung. Was das ist und wie man die Ausklammerung nutzen kann, können Sie ebenfalls auf aktiv.online.de nachlesen.

Der professionelle Berater kann also vielfach die zu erwartenden Ansprüche berechnen und dabei helfen, alle Anträge auszufüllen. Das maximal mögliche Elterngeld erhöht sich dadurch aber in vielen Fällen nicht. Es handelt sich damit also oft nur um eine Planungshilfe für die werdenden Eltern.

Elterngeld und Teilzeit: Berater helfen bei der Planung der Berufstätigkeit

Etwas anders sieht die Sache dagegen aus, wenn die frischgebackenen Eltern nach der Geburt neben dem Elterngeld-Bezug in Teilzeit arbeiten möchten. Wer dabei zu viel verdient, dem wird nämlich das Elterngeld gekürzt, und zwar nicht nur das klassische Basiselterngeld, sondern auch das Elterngeld Plus. Lesen Sie auf aktiv-online.de, welchen Unterschied es zwischen den beiden Angeboten gibt. Damit dies nicht geschieht, muss man die Berufstätigkeit richtig planen. Hier können die kommerziellen Anbieter dabei helfen, verschiedene Szenarios durchzurechnen und die optimale Lösung zu finden, damit die Familie kein Elterngeld verschenkt.

Die kostenlosen Berater können dies nicht, weil sie in der Regel überhaupt keine Elterngeld-Berechnungen durchführen. Fazit: Kommerzielle Anbieter bieten – jedenfalls in den stichprobenartigen Testberatungen von Stiftung Warentest – eine detailliertere und häufig auch bessere Beratung an als die kostenlosen Beratungsstellen. Ob man durch eine kommerzielle Beratung tatsächlich mehr Elterngeld erhält, als wenn man sich anderweitig informiert, lässt sich im Nachhinein nicht überprüfen. Die Profis ersparen werdenden Familien aber auf jeden Fall Zeit und Nerven. Wer bereit ist, sich in die Thematik einzuarbeiten, findet die entsprechenden Informationen jedoch auch kostenlos. Auch den voraussichtlichen Anspruch kann man mithilfe der Elterngeld-Rechner aus dem Internet selbst berechnen.