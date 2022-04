Aktuell ist der „Ganztag“ übrigens noch viel großzügiger definiert: Es reicht nämlich schon, wenn Schulen an drei Werktagen eine Betreuung von je sieben Stunden anbieten. Das sei natürlich viel zu wenig, erklärt Geis-Thöne: „Wenn Mütter Vollzeit arbeiten möchten, ist das schlicht nicht ausreichend. Der neue Rechtsanspruch bringt jungen Familien deutlich mehr Entlastung – und vor allem auch Planungssicherheit.“

Klar ist aber auch, dass bis dahin noch viel zu tun ist. In einzelnen Bundesländern sieht es schon ganz gut aus, so fehlt in den ostdeutschen Flächenländern sowie in Hamburg schon jetzt nur noch ein kleiner Teil der zusätzlich nötigen Plätze. In Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg dagegen ist die Lücke deutlich größer. Insgesamt müssen bis zum Schuljahr 2029/30 bundesweit rund 600.000 zusätzliche Ganztagsplätze geschaffen werden. Und da geht es nicht nur um die Räumlichkeiten: Laut einer Studie der TU Dortmund und des Deutschen Jugendinstituts fehlen für die geplante Betreuungsarbeit rund 57.000 Voll- und Teilzeitfachkräfte.

Bis zuletzt wurde vor allem die Frage „Wer soll das bezahlen?“ zwischen Bund und Ländern diskutiert. Der Kompromiss sieht nun vor, dass der Bund bis zu 3,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen investiert und sich auch an den laufenden Kosten „dauerhaft“ beteiligt.

Ob Eltern den neuen Anspruch auf Betreuung wahrnehmen, hängt von der Qualität des Angebots ab

Was Experte Geis-Thöne besonders betont: Das angebotene Betreuungsprogramm muss attraktiv sein, nicht nur für die Kinder. „Die Qualität muss stimmen. Wenn Väter und Mütter ihr Kind nach der regulären Unterrichtszeit nicht gut betreut sehen, dann werden sie ihren neuen Anspruch auf einen Platz eher nicht wahrnehmen.“

Viele Mütter wollen mehr arbeiten. Und ihr Kind in dieser Zeit qualitativ gut betreut und versorgt wissen

Für den Erfolg der Reform sei entscheidend, wie die Schulen die Betreuungszeit konkret gestalten: etwa mit Lerngruppen und Hausaufgabenhilfe oder auch Sport- und Musikangeboten.

Übrigens profitieren gerade Kinder aus sozial schwächeren oder bildungsfernen Familien ganz besonders von solchen Angeboten. Und aus der Migrationsforschung weiß man: Für eine Eingliederung von geflüchteten Frauen am Arbeitsmarkt sind staatliche Betreuungsangebote für die Kinder ganz entscheidend.