Hat der Arbeitnehmer selbst gekündigt, sollte dort stehen: „Er oder sie verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.” Bei einer Kündigung durch die Firma sollten betriebsbedingte Gründe genannt werden und nicht etwa „im gegenseitigen Einverständnis“, was auf einen Kündigungsgrund schließen lässt, der in der Person des Angestellten liegt.

Ebenso wichtig ist, dass „alles Gute für die Zukunft“ und „weiterhin viel Erfolg“ gewünscht wird – ohne das Weiterhin wäre das ein Zeichen für den ausgebliebenen Erfolg im bisherigen Arbeitsverhältnis.

Auf die Schlussformel haben Arbeitnehmer allerdings keinen Anspruch, so die Expertin: „Sie kann nicht eingeklagt werden, wenn sie fehlt.“

Was nicht im Zeugnis erwähnt werden darf

Manches hat hingegen im Arbeitszeugnis nichts verloren: „Krankheitsbedingte Fehlzeiten, Aussagen zum Gesundheitszustand, Schwangerschaft und Elternzeit dürfen in der Regel im Zeugnis nicht thematisiert werden“, sagt Oberthür. Auch eine Mitgliedschaft bei einer Partei, einer Gewerkschaft oder im Betriebsrat dürfen nicht erwähnt werden, ebenso wenig eventuelle Straftaten des Angestellten – sofern sie nicht etwas mit dem Arbeitsverhältnis zu tun haben.

Wer mit seinem Arbeitszeugnis nicht einverstanden ist, muss bessere Leistungen nachweisen

Grundsätzlich haben Arbeitnehmer Anspruch auf ein befriedigendes Zeugnis, entschied das Bundesarbeitsgericht. „Bekommen sie ein schlechteres, muss der Arbeitgeber nachweisen, dass die Leistung nicht wenigstens im Dreierbereich war“, erläutert Oberthür. Umgekehrt müssen die Angestellten belegen, dass ihre Leistung besser als durchschnittlich war, wenn sie mit dem Zeugnis nicht einverstanden sind. „Diese Nachweise sind aber in der Regel von beiden Seiten sehr schwer zu erbringen“, berichtet die Anwältin aus der Praxis. Meist laufe es bei Streitigkeiten auf einen Vergleich hinaus.

Kleinigkeiten geben oft den Ausschlag, ob ein Zeugnis gut oder schlecht ist

Doch um zu beurteilen, ob ein Zeugnis nun sehr gut oder doch weniger gut ist, kommt es nicht nur auf die verwendeten Formulierungen an, sondern vor allem auf den Kontext, erklärt die Expertin und gibt ein Beispiel: „Wird einer Führungskraft etwa bescheinigt, dass sie immer pünktlich war, ist das eine schlechte Bewertung, denn von einem Vorgesetzten erwartet man üblicherweise mehr, als pünktlich zur Arbeit zu erscheinen.“ Werde diese Eigenschaft hingegen beispielsweise einem Verkäufer attestiert, sei es positiv gemeint. Oft gebe vielmehr das, was fehlt, einen Hinweis auf die wahre Beurteilung – etwa wenn das Zeugnis von dem abweicht, was üblicherweise von einem Mitarbeiter in der entsprechenden Position erwartet werden könne.

Oberthür rät deshalb, das Arbeitszeugnis im Zweifelsfall von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht prüfen zu lassen. Lediglich bei leicht zu behebenden Fehlern – wenn etwa in der Tätigkeitsbeschreibung eine der Aufgaben fehlt – könnten die früheren Mitarbeiter selbst um Korrektur bitten. Sonst sei es oft problematisch, ohne juristische Kenntnisse klarzukommen, zumal die Beanstandung zeitnah, möglichst innerhalb von sechs Monaten erfolgen sollte.