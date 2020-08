Das Geheimrezept von Coca-Cola, der Bauplan für eine neue Erfindung oder die Personaldaten der neuen Kollegin – völlig klar, dass solche sensiblen Informationen nicht für fremde Ohren bestimmt sind. Doch natürlich erzählt jeder mal die ein oder andere Geschichte aus dem Berufsalltag. Was dabei völlig okay ist und wann man besser den Mund halten sollte, erklärt Kristina Harrer-Kouliev, Referentin in der Abteilung Arbeits- und Tarifrecht bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Was ist der Unterschied zwischen Betriebsgeheimnis und Geschäftsgeheimnis?

Die früher übliche Unterscheidung zwischen Betriebsgeheimnis und Geschäftsgeheimnis gibt es nicht mehr, beide Begriffe bedeuten also dasselbe. Juristen sprechen aber normalerweise nur von Geschäftsgeheimnissen, einfach weil sie in dem entsprechenden Gesetz, dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG), so heißen.

Was ist ein Geschäftsgeheimnis?

Das Gesetz definiert Informationen als Geschäftsgeheimnisse, wenn sie die drei folgenden Kriterien erfüllen: Die Information ist weder allgemein bekannt noch ohne Weiteres zugänglich und hat deshalb einen wirtschaftlichen Wert für das Unternehmen. Des Weiteren hat das Unternehmen ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung. Und: Die Information ist durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt, beispielsweise Zugangskarten, ein spezielles Passwort, einen Tresor.

Ohne einen solchen Schutz ist die Information kein Geschäftsgeheimnis. Hat beispielsweise jeder beliebige Mitarbeiter, egal ob Ingenieur oder Küchenhilfe, völlig freien Zugriff auf die Konstruktionspläne für eine neue Maschine, sind diese Konstruktionspläne kein Geschäftsgeheimnis und damit greifen die Vorschriften des Gesetzes nicht.