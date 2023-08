Hatte der Verstorbene ein Jobbike, kann auch dieses nicht einfach weitergenutzt werden, weil die Leasingraten entweder im Rahmen der Gehaltsumwandlung aus dem Bruttogehalt des Verstorbenen beglichen wurden oder das Unternehmen das Fahrrad sogar komplett selbst finanziert hat. Ob es zurückgegeben werden muss oder die Angehörigen den Vertrag übernehmen können, kann vertraglich geregelt werden.

Wie bekommen die Angehörigen die persönlichen Gegenstände des Angestellten zurück, die sich am Arbeitsplatz befinden?

Fotos, Topfpflanzen oder andere persönliche Gegenstände finden sich an vielen Arbeitsplätzen. Auf deren Rückgabe haben die Angehörigen natürlich ein Recht. Um sie zurückzuerhalten, bietet sich auch hier ein pragmatisches Vorgehen an. Am besten klären die Hinterbliebenen mit dem Arbeitgeber, ob sie die Sachen abholen sollen oder sie zugeschickt bekommen.

Was passiert mit der Firmenwohnung?

Hier kommt es auf den Einzelfall an, so die Juristin. War der verstorbene Mitarbeiter oder die verstorbene Mitarbeiterin der alleinige Mieter beziehungsweise Mieterin der Firmenwohnung, lebte dort aber beispielsweise mit der Ehefrau oder dem Lebensgefährten zusammen, treten diese mit dem Tod des Mieters zwar grundsätzlich in den Mietvertrag ein. „Benötigt das Unternehmen aber die Wohnung für einen anderen Beschäftigten, kann es das Mietverhältnis außerordentlich mit einer Frist von drei Monaten kündigen.“

Sind die mit dem verstorbenen Mitarbeiter in der Wohnung lebenden Angehörigen selbst Mieter, führen sie den Mietvertrag automatisch allein weiter, aber auch hier hat der Arbeitgeber als Vermieter ein Sonderkündigungsrecht, wenn er die Wohnung für einen anderen Mitarbeiter braucht. Lebte der Verstorbene allein in der Wohnung, geht der Mietvertrag zunächst auf die Erben über. Diese sowie der Arbeitgeber haben auch in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht, wonach beide Seiten den Mietvertrag innerhalb eines Monats außerordentlich mit der gesetzlichen Frist von drei Monaten kündigen dürfen.

Wie geht es mit der betrieblichen Altersvorsorge weiter?

Je nach vertraglicher Gestaltung kann die betriebliche Altersvorsorge auch eine Absicherung der Familie im Todesfall vorsehen, die etwa tariflich oder in der Versorgungsverordnung eingeschlossen ist, sagt Benz. Dies können die Hinterbliebenen etwa beim Versorgungswerk in Erfahrung bringen. Für die bisher für die Altersvorsorge geleisteten Beiträge gibt es mehrere Möglichkeiten: Sie können entweder als einmalige Kapitalleistung an die Hinterbliebenen ausgezahlt oder zurückerstattet werden oder im Rahmen einer Hinterbliebenenrente an die Angehörigen gehen – auch dies ist wieder vom konkreten Vertrag abhängig. „Als Hinterbliebene gelten dabei der Ehepartner beziehungsweise eingetragene Lebenspartner oder ein namentlich benannter Lebensgefährte. Auch an waisenrentenberechtigte Kinder kann die Hinterbliebenenversorgung ausgezahlt werden.“

Welche Ansprüche haben Angehörige auf eine Riester-Rente des Verstorbenen?

Guthaben auf einem Riester-Konto können weitervererbt werden. Je nachdem, welcher Weg dabei gewählt wird, muss aber die erhaltene staatliche Förderung – Zulagen sowie die gewährten Steuererleichterungen – zurückgezahlt werden. „Die zulagenschonende Übertragung ist grundsätzlich nur an den Ehepartner oder eingetragenen Lebensgefährten möglich“, erklärt die Expertin. Ist ein anderer als Bezugsberechtigter angegeben, sind die Zulagen definitiv weg.

Hinterbliebene benötigen für die zulagenschonende Übertragung außerdem einen eigenen Riester-Vertrag, in den das bereits gebildete Vermögen eingezahlt wird. Wurde noch kein Vertrag abgeschlossen, kann das aber noch bis zu zwölf Monate nach der Übertragung des Riester-Guthabens nachgeholt werden.

Weitere Voraussetzung, damit die Zulagen erhalten bleiben: Die Auszahlung des Guthabens muss als Rente stattfinden. Möchten die Hinterbliebenen jedoch das Kapital lieber auf einen Schlag ausgezahlt bekommen, müssen die Zulagen auch dann zurückerstattet werden.

Muss der Arbeitgeber Zuschüsse zu den Beerdigungskosten zahlen?

Ein Anspruch darauf kann sich aufgrund von arbeits- oder tarifvertraglichen Regelungen ergeben. Ohne eine solche Vereinbarung ist der Arbeitgeber dazu aber nicht verpflichtet.