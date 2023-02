Zwar sehen solche Vollmachten in der Regel vor, dass der Bevollmächtigte keine Geschäfte zu seinen eigenen Gunsten ausführen darf – etwa sich selbst Geld überweisen –, aber diese Vorschrift nach Paragraf 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs lässt sich zum einen in der Vollmacht selbst ausschließen. Zum anderen können die Erbschleicher das Geld stattdessen auch Dritten zukommen lassen, die mit ihnen unter einer Decke stecken. So ist womöglich – wenn der Erbfall eintritt – gar nicht mehr viel übrig.

Testamentarische Regelungen helfen, um eine spätere Änderung der Erbfolge auszuschließen

Manche Erbschleicher oder Erbschleicherinnen gehen sogar noch weiter und legen es darauf an, den Erblasser zu heiraten, berichtet Bittler aus der Praxis. So kommen sie in den Status der gesetzlichen Erben mit allen Vorteilen. Das Gleiche gilt, wenn sich Erbschleicher adoptieren lassen – auch das kommt vor. In solchen Fällen haben die geschädigten Erben kaum noch eine Handhabe.

Auf der sicheren Seite ist deshalb, wer bereits im Voraus testamentarische Regelungen trifft, die eine spätere Änderung der Erbfolge ausschließen. Das geht etwa bei Verheirateten mit einem Berliner Testament, mit dem sich die Ehegatten gegenseitig als Alleinerben einsetzen und die Kinder als Schlusserben. Was man über das Berliner Testament wissen sollte, steht auf aktiv-online.

Es hat bindende Wirkung auch für den länger lebenden Ehegatten, erklärt Bittler: „Änderungen zugunsten Dritter sind dann nur möglich, wenn sich die Ehegatten gegenseitig dieses Recht zuvor eingeräumt haben.“ Ein Erbvertrag kann ebenfalls später nicht mehr einseitig geändert werden. In solchen Vereinbarungen lassen sich aber auch Regelungen für den Fall einer späteren erneuten Heirat des hinterbliebenen Ehepartners treffen, sodass zumindest der Erbteil des vorher verstorbenen Ehegatten gesichert ist.

Haben die Hinterbliebenen nach dem Tod des Angehörigen den Verdacht, dass beispielsweise der so hilfsbereite Bekannte in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, sollten sie sich die Belege über sein wirtschaftliches Handeln zeigen lassen: „Hatte der Betreffende eine Vollmacht, ist er verpflichtet, über seine Aktionen Rechenschaft abzulegen“, sagt Bittler. Die Schenkungen können dann eventuell zurückverlangt werden.

Das Testament kann angefochten werden, wenn der Erblasser nicht mehr testierfähig war

Damit Erbschleicher nicht einfach ein Testament verschwinden lassen oder manipulieren können, sollte es außerdem beim Nachlassgericht in amtliche Verwahrung gegeben werden. Ein Erbvertrag muss notariell beurkundet werden und wird ebenfalls beim Nachlassgericht aufbewahrt. Taucht dann plötzlich ein jüngerer Letzter Wille auf, ist das originale Dokument zumindest noch vorhanden. Gegebenenfalls kann das jüngere Dokument angefochten werden. Bittler: „Außerdem sollte geprüft werden, ob der Erblasser beim Verfassen des neuen Testaments noch testierfähig war – also geistig in der Lage, eine solche weitreichende Handlung mit all ihren Konsequenzen zu verstehen.“ Falls nicht, kann das Testament ebenfalls angefochten werden.