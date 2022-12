Handwerker kommen spät oder nie. In Unternehmen können freie Stellen nicht besetzt werden. Krankenhäuser weisen Patienten ab. Der Fachkräftemangel setzt Deutschland immer stärker zu. Schon in wenigen Jahren werden dem Arbeitsmarkt viele Millionen Menschen fehlen. Unseren Lebensstandard werden wir so nicht halten können!

Es ist also richtig, dass die Bundesregierung Zuwanderung jetzt per Gesetz erneut erleichtern will. Denn auch andere Industrienationen werben um gute Leute. Diese Menschen brauchen eine klare Perspektive, wenn sie sich für Deutschland entscheiden sollen. Die geplante Reform des Einbürgerungsrechts – niedrigere Hürden, kürzere Fristen – ist also ebenfalls richtig.

Allerdings gibt es auch in Herkunftsländern rund um die EU immer weniger Menschen in arbeitsfähigem Alter. Wir brauchen deshalb zunehmend diejenigen, die von außerhalb Europas zu uns kommen wollen. Nehmen wir sie freundlich auf!

Wir müssen aber auch diejenigen besser integrieren, die schon bei uns leben, aber nie wirklich angekommen sind. Mit einem schnelleren Bleiberecht für Asylbewerber und Geduldete und mit Integrationskonzepten geht die Ampel-Koalition auch da in die richtige Richtung.

Um die Details wird man politisch noch kräftig streiten. Das gemeinsame Ziel aber sollte ein klares Signal an alle sein, die arbeiten wollen in Deutschland: Ihr seid willkommen!