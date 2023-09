Betriebe zeigen den textilen Berufsalltag – auch auf Tiktok

Dass die Nachwuchssuche so schwierig geworden ist, liegt nicht nur am demografischen Wandel, also der gesunkenen Zahl an Schulabgängern. Sondern auch am Image der Branche, wie Braun erklärt: „In vielen Köpfen existiert die textile Produktion in Deutschland kaum noch.“ Dabei arbeiten hierzulande rund 120.000 Menschen in der Branche – und viele von ihnen arbeiten damit zugleich an Zukunftsthemen.

Im Ausbildungsbetrieb von Azad Alp etwa werden unter anderem Garn- und Gewebereste recycelt: Stichwort Kreislaufwirtschaft. Andere Textilunternehmen verarbeiten und veredeln Stoffe, die für den Bau von Windrädern benötigt werden: Stichwort Energiewende. Aber das ist zu wenig bekannt: „Wir müssen sichtbarer werden! Sichtbarer werden mit dem, was wir tun, und dem, was wir anbieten“, folgert Braun.

Auch deshalb gehen viele Betriebe in die örtlichen Schulen, bieten Praktika an, geben auf Facebook, X oder Tiktok Einblicke in den textilen Berufsalltag. Auch das Azubi-Portal des Branchenverbandes textil + mode hilft bei der Berufswahl: go-textile.de. Dort stellen Azubis in kurzen Clips ihre eigene Ausbildung vor, ergänzt durch Infos zur Entlohnung und zu den Karrierechancen. Die können sich übrigens durchaus sehen lassen.