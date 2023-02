Die Warenkontrolle ist ebenso dabei wie die Schlicht- und Zettelmaschinen, das Weberei-Vorwerk und schließlich die Weberei. „Der Ausbilder bespricht mit uns, wo wir in den nächsten Wochen hinkommen, wir können auch Wünsche äußern“, sagt Azad.

Leon nähert sich dem Ende der Lehrzeit – und denkt schon daran, seinen Meister zu machen

Teamwork ist dabei selbstverständlich. Stimme zum Beispiel etwas am Lager einer Webmaschine nicht, ist Azubi-Kollege Leon Haudt schnell zur Stelle. Der angehende Industriemechaniker nähert sich dem Ende seiner Ausbildung und ist zusammen mit seinem Kollegen Florian Wagenfort, der eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik macht, schon an vielen Orten im Betrieb unterwegs.

„Was am Tag auf uns zukommt, das sehe ich morgens bei der Arbeitsbesprechung. Es geht immer darum, die Maschinen am Laufen zu halten“, erklärt der 18-jährige Leon. Deshalb sägt, dreht, fräst und feilt er in der unternehmenseigenen Schlosserei zum Beispiel an Walzen, bespannt sie mit neuem Filz oder tauscht durch Maschinenvibration beschädigte Lager aus. Die Azubis halten Kontakt zueinander und tauschen sich aus, auch wenn sie in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten. Für alle beginnt der Arbeitstag um sieben Uhr morgens. „Ich bin gerade in der Weberei, da kontrolliere ich dann zunächst, ob die Webmaschinen mit Garn bestückt werden müssen, schließlich sollen sie nicht leerlaufen“, so Azad. Ein Geselle und Azad kümmern sich um 93 Webmaschinen: „Zum Glück ist immer der Geselle da, den ich fragen kann, wenn ich etwas noch nicht weiß.“

Auch Bastian sieht das so: „Es ist jemand da, der einem über die Schulter schaut. Ich kann selbstständig etwas tun und bei Problemen nachfragen. Das gibt mir Sicherheit und motiviert.“

Mittlerweile haben Azad und Bastian erfahren, was aus den gewebten Stoffen wird. „Am Anfang war das für mich nur weiße Baumwolle“, sagt Azad. „Jetzt weiß ich, dass daraus Schutzkleidung für die Feuerwehr wird oder Bettwäsche oder Textilien, die vor Sonneneinstrahlung schützen.“ Während die beiden jetzt den Abschluss als Maschinen- und Anlagenführer anpeilen, denkt Leon weiter: „Wenn ich nach dem Abschluss einige Jahre Berufserfahrung habe, will ich hier meinen Meister machen.“