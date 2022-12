Damit stellt TWE sicher, dass die zukünftigen Azubis genau wissen, was sie in ihrem Ausbildungsberuf erwartet. Bei ihm habe sich so die Entscheidung für die Ausbildung nochmals gefestigt, sagt Bertug. „Man weiß, was auf einen zukommt“, ergänzt Kollege Shpejtim.

Doch wie bleibt man in den Köpfen der Azubis, wenn die Verträge unterschrieben sind? Denn die Wartezeit bis zum Ausbildungsbeginn kann durchaus lang sein. Um in Erinnerung zu bleiben, schickt die Firma auch Weihnachts- und Osterpakete an die künftigen Azubis, um so zur Bindung an das Unternehmen beizutragen.

Sind sie im Betrieb angekommen, lernen die „Neuen“ im „Youngsters-Network“, wie sie im Team mit Auszubildenden der anderen deutschen Standorte arbeiten und sich in Projekten vernetzen. Im letzten Jahr hat der Nachwuchs so eigenverantwortlich Kurz-Videos gedreht. Das Know-how könnte Koch bald für ein neues Projekt nutzen. Es geht um Bewegtbilder: „Wir wollen textile Ausbildungsberufe vorstellen, um so mehr Jugendliche für uns zu interessieren.“