So bewarb sie sich bei Kuka. Ausbildung hat bei den Schwaben lange Tradition, derzeit lernen dort 200 junge Menschen in zehn Ausbildungsberufen sowie sieben Verbundstudiengängen einen M+E-Beruf. Muras verbrachte ihr erstes Jahr ausschließlich in der Firma, lernte unterschiedliche Abteilungen kennen. „Ich hatte das Glück, den Start einer Mixed-Reality-Innovationskampagne mitzuerleben“, erzählt sie. Die Inbetriebnahme von Robotern sollte vereinfacht werden. Anhand eines virtuellen Roboters und Mixed-Reality-Brille prüft man, wie der Roboter sich in der späteren Umgebung einfügt. Stößt er an Hindernisse? Stimmt der Bewegungsradius, stört er Mitarbeitende? Der virtuelle Test zeigt dies. „Ich war zwar nur ganz am Anfang dabei“, so Muras, „durfte aber mit der Brille experimentieren. Das war cool.“

Bei der Berufsorientierung hilft der echte Einblick in die Firma durch Praktika oder Schnuppertage

Gerade diese Einblicke in die Praxis, die die Ausbildung ermöglicht, empfindet sie als besonders wertvoll. Denn neben der Theorie aus dem Studium lernt sie so auch die praktische Seite in der Produktion kennen, schaut Technikerinnen und Technikern über die Schulter, versteht mechanische Zusammenhänge.

Auch Kuka hat die Erfahrung gemacht, dass Praxiseinblicke wichtig sind – schon in der Berufsorientierung. Während der Pandemie etwa, als Berufsmessen nur online stattfanden, konnten sich viele die technischen Innovationen gar nicht recht vorstellen, das Interesse an den Ausbildungsgängen war geringer.

In den kommenden Monaten, vor allem während der Semesterferien, wird Tamara Muras noch viele Einblicke in die Firma bekommen. Was nach ihrem Abschluss folgt, hat sie noch nicht entschieden. „Es gibt noch viel Spannendes zu entdecken. Da fällt die Auswahl schwer“, sagt sie. Für die Zukunft jedenfalls fühlt sie sich gut gerüstet.