Emmerke. Kiron Franzki freut sich, wenn er Besuchern die kleine Gießerei zeigen kann, in der er seit Mitte 2022 arbeitet. „Wir wollen bekannter werden und möglichst vielen zeigen, dass die Arbeit hier mächtig Spaß macht“, sagt der 28-Jährige beim aktiv-Besuch in Giesen-Emmerke in der Nähe von Hildesheim. Hier sitzt die Idee-Al-Metall GmbH, kurz IAM. Die Gießerei mit ihren 50 Beschäftigten hat sich auf Einzelanfertigungen und Kleinserien spezialisiert.

Franzki hat hier als Projektmanager angefangen. Zunächst hatte er Elektriker gelernt, dann Soziologie studiert. Nach dem Diplom setzte er noch einen Master in Nachhaltigkeitsmanagement drauf. „Dabei habe ich dann gemerkt, was ich wirklich will“, sagt er. Nicht nur im Büro sitzen nämlich, sondern etwas herstellen, das man anfassen kann.

Das Gießen von Aluminium ist ein komplexer Prozess

Es ist Mitte Juni, draußen klettert das Thermometer in Richtung 30 Grad. Drinnen in der Werkhalle ist es laut und staubig, doch damit hat Franzki kein Problem. „Dreckige Fingernägel machen mir nichts. Die kann man abends wieder saubermachen“, sagt er. Er weiß, dass hier ist nicht Google. „Aber dorthin wollte ich auch nicht.“ Was bietet ihm die kleine Gießerei, was ein Weltkonzern nicht kann? „Für mich muss Arbeit Sinn bieten“, sagt Franzki.

In den letzten Stunden haben die Kollegen in der Werkhalle Aluminum geschmolzen. Jetzt sind sie bereit für den nächsten Schritt: das Abgießen des geschmolzenen Metalls in hohe Pfannen, die mit feuerfesten Materialien ausgekleidet sind. „Das Gießen besteht aus mehreren Schritten, die nicht schiefgehen dürfen“, erklärt Franzki. Die chemische Zusammensetzung des Metalls, die Temperatur, die Form, in die gegossen wird – alles muss passen.