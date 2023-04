Kontinuierlich wird an Produkten und Prozessen gearbeitet für noch geringeren Energie- und Rohstoffverbrauch, die Schonung von Ressourcen und minimale Emissionen. „Wir sind in unserer Branche führend, was Kapazität sowie Kompetenz angeht, und betreiben zweifellos eine der nachhaltigsten Eisengießereien der Welt“, betont Weber.

Die Gesellschafter, Nachfahren des Firmengründers und zum Teil selbst Gießerei-Experten, haben auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer investiert. Finanzchef Ulf M. Kranz: „Profitabilität ging ihnen schon immer vor Mengenwachstum. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass wir mit einem der höchsten Automatisierungsgrade weltweit produzieren.“

Viele Mitarbeiter haben jahrzehntelange Gießerei-Erfahrung

In den kommenden Jahren sind wieder Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe geplant: unter anderem für den Ausbau von ecoCasting, aber auch für Forschung und Entwicklung, zum Beispiel an abriebresistenten Bremsscheiben zur Reduzierung von Feinstaub oder an Bauteilen für E-Fuel- sowie Wasserstoff-Motoren.

Und die Belegschaft? „Die weiß, wie wichtig es ist, dass wir positive Ergebnisse erreichen, und zwar nicht nur in Stadtallendorf“, sagt Kranz. „Ihre Erfahrung, ihr Know-how und ihre Kompetenz machen Fritz Winter aus. Jede Schicht besteht aus jahrzehntelanger Gießerei-Erfahrung“, betont Arbeitsdirektor Klaus G. Mager. Für ihn steht fest: „Nur gemeinsam mit unseren Beschäftigten können wir Prozesse weiter optimieren und fit bleiben für die Zukunft.“